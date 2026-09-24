De la remontada a la pelea: Los videos virales de la trifulca que se armó entre la Vinotinto femenina y Chile en los Juegos Sudamericanos

La Vinotinto femenina Sub-17 ganó este miércoles la medalla de oro en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras derrotar en penales a la selección de Chile. Sin embargo, la victoria estuvo marcada por una trifulca en el encuentro.

De acuerdo con los videos que rápidamente se hicieron virales en redes, integrantes del equipo de Chile se acercaron al grupo venezolano que festejaba el campeonato y la situación se salió de control en la cancha.

Hubo insultos, empujones y golpes lanzados de lado y lado. Los cuerpos técnicos de ambas delegaciones se acercaron para intentar controlar la situación.

«Esta imagen es lamentable. No la debemos normalizar. Ojalá la organización las sancione. Hay que saber perder y saber ganar. Chile repite los episodios de violencia de ocasiones anteriores», indicaron en la transmisión del juego.

La final del fútbol femenino terminó con pelea entre Chile y Venezuela. Nota aparte a los comentarios callamperos de la transmisión de Odesur pic.twitter.com/dsORIwKda7 — Pipopavez (@Pipopavez) September 23, 2026

La final del torneo femenino se disputó en las instalaciones de la Asociación Rosarina de Fútbol, al igual que el resto de la competición.

Aunque el primer tiempo permaneció con un empate, Chile se adelantó durante una desconcentración en la segunda parte y puso el marcador 1-0. La Vinotinto adelantó líneas para igualar el encuentro.

Durante una de las últimas jugadas del partido, la Vinotinto obtuvo un penal luego de una mano clara en el área chilena. La criolla Karla Alfonzo, con clara concentración, mandó el balón al fondo del arco e igualó las acciones.

Una vez concluyeron los 90 minutos y continuó el empate, la final se definió desde el punto final. La guardameta venezolana Valeria Rebanales destacó durante la tanda, en donde logró atajar dos disparos y convertir uno de ellos.

La Vinotinto, finalmente, se impuso 4-2 desde el punto penal y fue declarada campeona del torneo. Chile, por su parte, se tuvo que conformar con la medalla de plata.