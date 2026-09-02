David Martínez da el salto a Europa: «Es un sueño para mí estar aquí»

El futbolista venezolano David Martínez, conocido como La Joya, dio este martes el salto al balompié europeo al firmar con el FC Midtjylland, de la Superliga de Dinamarca, tras un exitoso paso por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Los Angeles FC, en donde Martínez jugó desde 2024, confirmó su traspaso al fútbol danés. «Ha sido un placer formar parte del desarrollo de David y verlo crecer tanto como jugador como persona durante su tiempo», dijo el presidente de operaciones del club.

De acuerdo a reportes extraoficiales, Midtjylland desembolsó 7,3 millones de euros por la ficha del delantero criollo. Se trata del fichaje más caro en la historia del fútbol danés y uno de los más costosos de un futbolista venezolano.

From El Tigre to Midtjylland 🖤❤️ Bienvenido, David Martínez 🇻🇪 pic.twitter.com/TNj68AkDbl — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) September 1, 2026



El FC Midtjylland, que este año disputará la Conference League, confirmó que Martínez se unió al equipo con un contrato de cinco años. Luego compartió en sus redes sociales varios videos del delantero criollo llegando a las instalaciones del club.

MARTÍNEZ: «VOY A APROVECHAR LA OPORTUNIDAD»

David Martínez, uno de los principales prospectos del fútbol venezolano, y se esperaba un paso en su desarrollo deportivo. En sus primeras declaraciones FC Midtjylland, el futbolista originario de El Tigre reconoció que estaba cumpliendo un sueño.

«Para mí, venir a Europa es un sueño. Es algo que siempre he deseado, y ahora voy a intentar aprovechar la oportunidad que se me ha presentado y sacarle el máximo partido», dijo el delantero, quien destacó que el Midtjylland es «muy bueno desarrollando jugadores latinoamericanos».

De første ord fra David Martínez 🗣️ pic.twitter.com/2fkDSsYWx9 — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) September 1, 2026



Martínez vestirá la camiseta 98 del Midtjylland, en donde buscará obtener la titularidad en la delantera. «Pueden contar conmigo para dar el 100% en cada partido. Voy a darlo todo. Es un sueño para mí estar aquí y estoy agradecido de que el club me haya dado esta oportunidad», sentenció.

El Midtjylland cuenta con cuatro Superligas de Dinamarca en su palmarés. Es uno de los equipos más exitosos de ese país en los últimos años, además de ser uno de los representantes habituales en los torneos europeos.