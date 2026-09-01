Selección de Argentina se despidió de Lionel Messi: «Gracias una vez más»

El astro argentino Lionel Messi sorprendió al mundo del fútbol al anunciar su retirada de la selección de Argentina. Su discusión ha generado miles de reacciones, pero la más emotiva fue, justamente, la de la Albiceleste.

Messi decidió dar un paso al costado luego que Argentina obtuviera el subcampeonato en el reciente Mundial 2026. Tras la muerte de su padre hace unas semanas, el jugador del Inter Miami reconoció que ya no «tiene más que dar» para la selección.

Apenas un día después del anuncio, la cuenta oficial de la Federación Argentina de Fútbol (AFA) publicó un emotivo video de despedida. La selección Albiceleste no dudó en destacar la exitosa carrera de Messi a nivel internacional.

«El escudo más lindo también quería dejarte un mensaje, capitán. Gracias una vez más», indica la descripción de la publicación. En cuestión de unas pocas horas, el video recopiló más de 600.000 likes y millones de reproducciones.

«TODOS QUIEREN SER COMO VOS»

El video recopiló imágenes de los 21 años en los que Messi llevó la camiseta Albiceleste. Cuenta con las lágrimas de las finales perdidas, pero también con los éxitos en Copa América y el título en el Mundial 2022.

«Leo, te habla el escudo de la selección y quería decirte lo mucho que te voy a extrañar. ¿Quién lo diría, no? Yo seré el escudo, pero fuiste vos el que siempre me defendió. Me llevaste con orgullo en el pecho y me cambiaste para siempre, porque yo tenía dos y vos me pusiste la tercera estrella», indica la narración del video.

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A la vez que destacaba las derrotas y las victorias, el escudo señalaba que gracias a Messi millones de personas apoyan a Argentina. «Cada vez hay más chicos que se ponen esta camiseta. ¿Y sabes qué les escucho decir cada vez que la usan? Que cuando sean grandes, todos quieren ser como vos», concluyó.

Messi anunció este lunes su retiro del fútbol internacional en un texto cargado de moción. El astro dijo que escribió su despedida el 21 de julio, dos días después de caer ante España en la final del Mundial 2026. Igualmente, continuará su carrera a nivel de clubes.