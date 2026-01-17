CR7 vuelve a encabezar ranking de los deportistas con mayores ingresos, un boxeador y otro futbolista completan el podio

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, también conocido como CR7, encabezó por tercer año consecutivo el ranking de los deportistas con mayores ingresos a nivel global, de acuerdo con al listado publicado por Sportico.

El jugador del Al-Nassr registró ingresos totales por 260 millones de dólares durante 2025, una cifra que lo sitúa muy por encima del resto de figuras del deporte internacional.

El portal estadounidense destacó que el salario del futbolista portugués alcanzó los 200 millones de dólares, mientras que los otros 60 millones corresponden a contratos de patrocinio y negocios personales.

El ranking elaborado por Sportico incluye a los 100 deportistas mejor remunerados del año, quienes en conjunto generaron más de 6.000 millones de dólares en ingresos en 2025.

El listado se compone a partir de salarios, premios deportivos y acuerdos comerciales, lo que refleja el peso de las grandes ligas deportivas y franquicias profesionales en la economía mundial.

CANELO ALVÁREZ Y LIONEL MESSI COMPLETARON EL PODIO

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el futbolista argentino Lionel Messi ocupan el segundo y tercer puesto del listado, respectivamente.

El pugilista obtuvo ingresos estimados en 137 millones de dólares tras protagonizar un combate ante el estadounidense Terrence Crawford en 2025, que le permitió asegurar un pago que lo posicionó por encima de otras estrellas, como el astro argentino.

Álvarez se mantiene como el principal representante del boxeo en el ranking y reafirma la capacidad de este deporte para competir en volumen de ingresos con el fútbol y el baloncesto.

Messi elevó sus ingresos hasta los 130 millones de dólares, consolidándose como el segundo futbolista mejor pagado a nivel global.

El informe destaca que, a diferencia de Ronaldo, Messi obtiene la mayor parte de sus ingresos a través de contratos comerciales y patrocinios, donde se embolsa 70 millones de dólares, superando su salario deportivo que se ubica en los 60 millones.

Completan el top 10 figuras de distintas disciplinas y nacionalidades.

En el cuarto lugar se ubica el beisbolista dominicano Juan Soto, quien firmó un contrato histórico con los Mets de Nueva York Mets por 765 millones de dólares a lo largo de 15 años. Este acuerdo posicionó a Soto como el beisbolista con mayores ingresos en 2025, con un total de 129,2 millones de dólares en el año.

El quinto lugar lo ocupó el basquetbolista estadounidense, Lebron James, quien sumó 128,7 millones de dólares. La publicación subraya que 80 millones de ese total provienen de patrocinios y acuerdos comerciales, una de las cifras más altas en este rubro para un atleta de la NBA.

El francés Karim Benzema aparece en séptimo lugar con 115 millones de dólares, tras firmar un lucrativo contrato en Arabia Saudita.

El también francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland están incluidos en la lista, con 95 y 77,9 millones de dólares, respectivamente, lo que evidencia la concentración de los contratos más altos en ligas de Arabia Saudita, Europa y Estados Unidos.

Por su parte, el golfista español Jon Rahm y el piloto británico Lewis Hamilton son los únicos representantes de sus deportes en superar los 100 millones de dólares en el año.