Copa Mundial 2026 en cifras: 100 partidos, 48 equipos y 12 grupos a 50 días del torneo

La Copa Mundial de Fútbol comenzará en apenas 50 días y el mundo del deporte se mantiene expectante. En la que será la primera edición con 48 equipos, están pautados más de 100 partidos, generando un calendario sin precedentes en la competencia.
El torneo, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, comenzará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica. La final se jugará el 19 de julio, convirtiéndose en el Mundial más largo de la historia.
Con 48 participantes y 12 grupos, el Mundial tendrá 104 partidos, la mayor parte de ellos jugados en territorio estadounidense. A continuación podrás conocer los enfrentamientos, horarios y estadios del torneo.
FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL 2026
Jueves, 11 de junio 2026
15:00 – México v Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México
22:00 – República de Corea v República Checa – Grupo A – Estadio Guadalajara
Viernes, 12 de junio
15:00 – Canadá v Bosnia y Herzegovina – Grupo B – Estadio Toronto
21:00 – Estados Unidos v Paraguay – Grupo D – Estadio Los Ángeles
Sábado, 13 de junio
15:00 – Catar v Suiza – Grupo B – Estadio Bahía de San Francisco
18:00 – Brasil v Marruecos – Grupo C – Estadio Nueva York Nueva Jersey
21:00 – Haití v Escocia – Grupo C – Estadio Boston
00:00 – Australia v Turquía – Grupo D – Estadio BC Place Vancouver
Domingo, 14 de junio 2026
13:00 – Alemania v Curazao – Grupo E – Estadio Houston
16:00 – Países Bajos v Japón – Grupo F – Estadio Dallas
19:00 – Costa de Marfil v Ecuador – Grupo E – Estadio Filadelfia
22:00 – Suecia v Túnez – Grupo F – Estadio Monterrey
Lunes, 15 de junio 2026
12:00 – España v Cabo Verde – Grupo H – Estadio Atlanta
15:00 – Bélgica v Egipto – Grupo G – Estadio Seattle
18:00 – Arabia Saudí v Uruguay – Grupo H – Estadio Miami
21:00 – Irán v Nueva Zelanda – Grupo G – Estadio Los Ángeles
Martes, 16 de junio 2026
15:00 – Francia v Senegal – Grupo I – Estadio Nueva York Nueva Jersey
18:00 – Irak v Noruega – Grupo I – Estadio Boston
21:00 – Argentina v Argelia – Grupo J – Estadio Kansas City
00:00 – Austria v Jordania – Grupo J – Estadio Bahía de San Francisco
Miércoles, 17 de junio 2026
13:00 – Portugal v RD Congo – Grupo K – Estadio Houston
16:00 – Inglaterra v Croacia – Grupo L – Estadio Dallas
19:00 – Ghana v Panamá – Grupo L – Estadio Toronto
22:00 – Uzbekistán v Colombia – Grupo K – Estadio Ciudad de México
Jueves, 18 de junio 2026
12:00 – República Checa v Sudáfrica – Grupo A – Estadio Atlanta
15:00 – Suiza v Bosnia y Herzegovina – Grupo B – Estadio Los Ángeles
18:00 – Canadá v Catar – Grupo B – Estadio BC Place Vancouver
21:00 – México v República de Corea – Grupo A – Estadio Guadalajara
Viernes, 19 de junio 2026
15:00 – Estados Unidos v Australia – Grupo D – Estadio Seattle
18:00 – Escocia v Marruecos – Grupo C – Estadio Boston
21:00 – Brasil v Haití – Grupo C – Estadio Filadelfia
00:00 – Turquía v Paraguay – Grupo D – Estadio Bahía de San Francisco
Sábado, 20 de junio 2026
13:00 – Países Bajos v Suecia – Grupo F – Estadio Houston
16:00 – Alemania v Costa de Marfil – Grupo E – Estadio Toronto
22:00 – Ecuador v Curazao – Grupo E – Estadio Kansas City
00:00 – Túnez v Japón – Grupo F – Estadio Monterrey
Domingo, 21 de junio 2026
12:00 – España v Arabia Saudí – Grupo H – Estadio Atlanta
15:00 – Bélgica v Irán – Grupo G – Estadio Los Ángeles
18:00 – Uruguay v Cabo Verde – Grupo H – Estadio Miami
21:00 – Nueva Zelanda v Egipto – Grupo G – Estadio BC Place Vancouver
Lunes, 22 de junio 2026
13:00 – Argentina v Austria – Grupo J – Estadio Dallas
17:00 – Francia v Irak – Grupo I – Estadio Filadelfia
20:00 – Noruega v Senegal – Grupo I – Estadio Nueva York Nueva Jersey
23:00 – Jordania v Argelia – Grupo J – Estadio Bahía de San Francisco Bay
Martes, 23 de junio 2026
13:00 – Portugal v Uzbekistán – Grupo K – Estadio Houston
16:00 – Inglaterra v Ghana – Grupo L – Estadio Boston
19:00 – Panamá v Croacia – Grupo L – Estadio Toronto
22:00 – Colombia v RD Congo – Grupo K – Estadio Guadalajara
Miércoles, 24 de junio 2026
15:00 – Suiza v Canadá – Grupo B – Estadio BC Place Vancouver
15:00 – Bosnia y Herzegovina v Catar – Grupo B – Estadio Seattle
18:00 – Escocia v Brasil – Grupo C – Estadio Miami
18:00 – Marruecos v Haití – Grupo C – Estadio Atlanta
21:00 – República Checa v México – Grupo A – Estadio Ciudad de México
21:00 – Sudáfrica v República de Corea – Grupo A – Estadio Monterrey
Jueves, 25 de junio 2026
16:00 – Curazao v Costa de Marfil – Grupo E – Estadio Filadelfia
16:00 – Ecuador v Alemania – Grupo E – Estadio Nueva York Nueva Jersey
19:00 – Japón v Suecia – Grupo F – Estadio Dallas
19:00 – Túnez v Países Bajos – Grupo F – Estadio Kansas City
22:00 – Turquía v Estados Unidos – Grupo D – Estadio Los Ángeles
22:00 – Paraguay v Australia – Grupo D – Estadio Bahía de San Francisco
Viernes, 26 de junio 2026
15:00 – Noruega v Francia – Grupo I – Estadio Boston
15:00 – Senegal v Irak – Grupo I – Estadio Toronto
20:00 – Cabo Verde v Arabia Saudí – Grupo H – Estadio Houston
20:00 – Uruguay v España – Grupo H – Estadio Guadalajara
23:00 – Egipto v Irán – Grupo G – Estadio Seattle
23:00 – Nueva Zelanda v Bélgica – Grupo G – Estadio BC Place Vancouver
Sábado, 27 de junio 2026
17:00 – Panamá v Inglaterra – Grupo L – Estadio Nueva York Nueva Jersey
17:00 – Croacia v Ghana – Grupo L – Estadio Filadelfia
19:30 – Colombia v Portugal – Grupo K – Estadio Miami
19:30 – RD Congo v Uzbekistán – Grupo K – Estadio Atlanta
22:00 – Argelia v Austria – Grupo J – Estadio Kansas City
22:00 – Jordania v Argentina – Grupo J – Estadio Dallas
SEGUNDA FASE
Dieciseisavos de final
Domingo, 28 de junio 2026
Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B – Estadio Los Ángeles
Lunes, 29 de junio 2026
Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F – Estadio Boston
Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C – Estadio Monterrey
Partido 76 – 1º Grupo C v 2º Grupo F – Estadio Houston
Martes, 30 de junio 2026
Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H – Estadio Nueva York Nueva Jersey
Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I – Estadio Dallas
Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I – Estadio Ciudad de México
Miércoles, 1 de julio 2026
Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K – Estadio Atlanta
Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J – Estadio Bahía de San Francisco
Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J – Estadio Seattle
Jueves, 2 de julio 2026
Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L – Estadio Toronto
Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J – Estadio Los Ángeles
Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J – Estadio BC Place Vancouver
Viernes, 3 de julio 2026
Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H – Estadio Miami
Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L – Estadio Kansas City
Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G – Estadio Dallas
Octavos de final
Sábado, 4 de julio 2026
Partido 89 – Ganador Partido 74 v Ganador Partido 77 – Estadio Filadelfia
Partido 90 – Ganador Partido 73 v Ganador Partido 75 – Estadio Houston
Domingo, 5 de julio 2026
Partido 91 – Ganador Partido 76 v Ganador Partido 78 – Estadio Nueva York Nueva Jersey
Partido 92 – Ganador Partido 79 v Ganador Partido 80 – Estadio Ciudad de México
Lunes, 6 de julio 2026
Partido 93 – Ganador Partido 83 v Ganador Partido 84 – Estadio Dallas
Partido 94 – Ganador Partido 81 v Ganador Partido 82 – Estadio Seattle
Martes, 7 de julio 2026
Partido 95 – Ganador Partido 86 v Ganador Partido 88 – Estadio Atlanta
Partido 96 – Ganador Partido 85 v Ganador Partido 87 – Estadio BC Place Vancouver
Cuartos de final
Jueves, 9 de julio 2026
Partido 97 – Ganador Partido 89 v Ganador Partido 90 – Estadio Boston
Viernes, 10 de julio 2026
Partido 98 – Ganador Partido 93 v Ganador Partido 94 – Estadio Los Ángeles
Sábado, 11 de julio 2026
Partido 99 – Ganador Partido 91 v Ganador Partido 92 – Estadio Miami
Partido 100 – Ganador Partido 95 v Ganador Partido 96 – Estadio Kansas City
Semifinales
Martes, 14 de julio 2026
Partido 101 – Ganador Partido 97 v Ganador Partido 98 – Estadio Dallas
Miércoles, 15 de julio 2026
Partido 102 – Ganador Partido 99 v Ganador Partido 100 – Estadio Atlanta
Tercer puesto
Sábado, 18 de julio 2026
Partido 103 – Perdedor Partido 101 v Perdedor Partido 102 – Estadio Miami
Final
Domingo, 19 de julio 2026
Partido 104 – Ganador Partido 101 v Ganador Partido 102 – Estadio Nueva York Nueva Jersey
Durante poco más de un mes, las mejores selecciones del globo disputarán el título Mundial. Especialistas afirman que los favoritos son Argentina, Francia, España y Portugal, mientras que Alemania y Brasil, que no están en su mejor momento, siempre son una amenaza.