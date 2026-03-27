Comenzó la era Vizcarrondo: La Vinotinto goleó a Trinidad y Tobago en el FIFA Series

La Vinotinto arrancó este viernes con el pie derecho en esta nueva etapa de Oswaldo Vizcarrondo como director técnico y doblegó a la selección de Trinidad y Tobago 4-1 en la primera jornada del FIFA Series 2026.

Para este primer encuentro de la era Vizcarrondo salió bajo los tres palos el arquero del Deportivo La Guaira, Christopher Varela, quien recibió la confianza.

Las primeras sorpresas llegaron con la pareja de centrales, donde el estratega probó a Diego Osio y Andrusw Araujo. Mientras tanto por los laterales estuvieron Luís Balbo y Jon Aramburu.

𝐗𝐈 𝐕𝐈𝐍𝐎𝐓𝐈𝐍𝐓𝐎 🇻🇪 Así forman los dirigidos por el DT Oswaldo Vizcarrondo (@vizcarrondo4) para enfrentar a Trinidad & Tobago en la primera fecha del FIFA Series 2026. ⌚️ 6:00 am (VEN) | 3:00 PM (LOC)

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📻 Circuito FM Center #SiempreVinotinto pic.twitter.com/a1FUIb9eTI — La Vinotinto (@SeleVinotinto) March 27, 2026

En el centro del campo estuvo Gustavo González, Jorge Yriarte por la izquierda y Delvin Alfonzo cayendo por la derecha.

Mientras que arriba usó por los costados a los explosivos Gleiker Mendoza y Keiber Lamadrid; con Alejandro Marqués en la punta.

Aunque el primer tiempo el encuentro terminó 0-0, Trinidad y Tobago logró abrir el marcador al minuto 52. Sin embargo, la respuesta de Venezuela no se hizo esperar y al 60 apareció una cara nueva para la Vinotinto, Delvin Alfonzo, quien puso la igualdad en el marcado.

🔥🇻🇪 Gleiker Mendoza recupera y da un pase exquisito para que Delvin Alfonzo ponga el 1-1 de Venezuela vs Trinidad y Tobago pic.twitter.com/d9actAerr1 — Luis Omar Torrealba (@LuiSiuu21) March 27, 2026

Posteriormente, al 67 Alfonzo volvió a batir de portería de Trinidad y Tobago para poner el juego 2-1.

¡GOOOOOOOOOOOOLAZO! Delvin Alfonzo anota el 2-1 y su DOBLETE tras una buena jugada entre Mendoza e Yriarte. Venezuela 2-1 Trinidad & Tobago. pic.twitter.com/BdZjP4dvRd — 🅰️lex Yánez (@AlexYanezFC) March 27, 2026

Luego Vizcarrondo dio paso a los cambios, donde, entre otros, ingresó Salomón Rondón en este nuevo rol que tendrá en la Vinotinto como revulsivo. Con los cambios Venezuela ganó más verticalidad y el propio Rondón puso el 3-1 al 81.

¡GOOOOOOOOOOOOLAZO! Gran contragolpe de Venezuela que lo termina Luis González con una gran habilitación para Salomón Rondón para el 3-1. pic.twitter.com/VLix8QLPpO — 🅰️lex Yánez (@AlexYanezFC) March 27, 2026

Sería el Rey el encargado de anotar por cuarta vez para Venezuela, sellando también un doblete al 85 y la victoria del elenco criollo.

El próximo partido de la Vinotinto en el FIFA Series será este lunes ante Uzbekistán a las 9:30 de la mañana.