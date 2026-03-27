VIDEO: El emotivo encuentro entre David Concepción y Eugenio Suárez que se robó el show en el Opening Day de la MLB

El Opening Day de la Major League Baseball (MLB) de este jueves, 26 de marzo, en Cincinnati (EEUU), dejó una de las postales más emotivas para el béisbol venezolano: el abrazo entre David «El Rey» Concepción y Eugenio Suárez durante la ceremonia previa al duelo entre los Reds y los Medias Rojas de Boston.

El encuentro, cargado de mucha emotividad, unió a dos generaciones de peloteros que han dejado huella en las Grandes Ligas y representan capítulos distintos pero igualmente brillantes en la historia del deporte nacional.

La jornada coincidió con el regreso de Suárez al Great American Ball Park, el estadio donde brilló entre 2015 y 2021 y donde este sábado recibirá oficialmente su segundo Premio Luis Aparicio, reconocimiento que lo distingue como el mejor pelotero venezolano de la temporada 2025.

Con 535 puntos y 78 votos al primer lugar, Suárez se unió al selecto grupo de ganadores múltiples del premio, integrado por Miguel Cabrera, José Altuve, Ronald Acuña Jr. y Johan Santana.

Su regreso triunfal a Cincinnati, acompañado por la bendición de una leyenda como Concepción, convirtió este Opening Day en una celebración doble: del pasado glorioso y presente brillante del béisbol venezolano.

Como se sabe, el antesalista llega a Cincinnati en medio de celebraciones tras coronarse campeón del Clásico Mundial de Béisbol, un logro que ha elevado su figura dentro y fuera del país.

Bajo ese contexto, el infielder y designado tuvo un gran gesto con «El Rey» al darle su medalla de oro al excampocorto para honrarlo con esa memoria, a pocos días después de que Venezuela consiguiera el título mundialista, de acuerdo con lo precisado por El Emergente.

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OVACIÓN PARA CONCEPCIÓN

Asimismo, durante la ceremonia, Concepción —tercer jugador con más hits en la historia de los Reds y leyenda absoluta de la «Gran Maquinaria Roja»— fue ovacionado por la afición local.

De esa manera, el público celebró su presencia y, en medio del homenaje que la organización le dedicó, en un año especialmente significativo: se cumplen 50 años de su segundo anillo de Serie Mundial (1976) y 70 del debut de Luis Aparicio en las Grandes Ligas.