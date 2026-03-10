Clásico Mundial de Béisbol y juegos de Grandes Ligas, la ambiciosa propuesta que estaría negociando Venezuela con la MLB

Autoridades de béisbol en Venezuela habrían iniciado gestiones con la Major League Baseball (MLB) para traer al Clásico Mundial de Béisbol al país, así como otra serie de eventos de interés internacional.

«La presidenta de Fevebeisbol, Aracelis León, comentó aquí en el loanDepot Park de Miami que se están haciendo las diligencias para postular a Venezuela como albergue de uno de los grupos del próximo Clásico Mundial», informó el periodista Carlos Valmore en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

De acuerdo con medios especializados, el Estadio Monumental de Caracas se presenta como la principal carta de presentación para estas aspiraciones.

Dicho recinto de primer nivel ya ha albergado eventos internacionales como la Serie del Caribe 2023 y la Serie de Las Américas, donde ha recibido a miles de fanáticos, por lo que la federación considera que el país posee las condiciones logísticas necesarias para recibir a jugadores del más alto nivel.

En este sentido, Valmore aclaró que las gestiones de las autoridades venezolanas no solo están enfocadas en el Clásico Mundial de Béisbol ya que de recibir luz verde equipos de las Grandes Ligas pudieran estar jugando en Venezuela. En este sentido explicó que propusieron albergar «juegos de Spring Training de MLB el año entrante».