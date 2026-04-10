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Cuatro árbitros venezolanos fueron seleccionados para la Copa del Mundo 2026

Lohena Reveron
Por Lohena Reveron
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Cuatro árbitros venezolanos fueron seleccionados para la Copa del Mundo 2026
Cuatro árbitros venezolanos fueron seleccionados para la Copa del Mundo 2026

Cuatro árbitros venezolanos formarán parte de la lista de los designados por la FIFA para dirigir los encuentros de la Copa del Mundo 2026, a celebrarse en Estados Unidos, Canadá y México.

Los seleccionados son Jesús Valenzuela, junto a Jorge Urrego y Tulio Moreno como parte de los colegiados asistentes y Juan Soto en la sala de videoarbitraje (VAR).

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Es preciso destacar que Valenzuela acudirá de esta forma a su segunda cita mundialista como principal, luego de su destacada participación en la pasada edición de Catar 2022.

Asimismo del máximo torneo de selecciones, la terna venezolana ha participado en competiciones como el Mundial de Clubes, la Eurocopa de 2025, Conmebol Libertadores y varias ediciones de la Copa América.

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Un listado que cuenta además con hasta 12 árbitros principales de la Conmebol, siendo Argentina y Brasil las de mayor cantidad de representantes de la región con tres cada uno.

Por su parte, España solo tendrá a un árbitro en esta edición, con la designación de Alejandro Hernández Hernández.

También aparecen nombres reconocidos del balompié europeo como los ingleses Anthony Taylor y Michael Oliver, el polaco Szymon Marciniak, el esloveno Slavko Vincic, entre otros.

El Mundial de 2026, primero con tres países como anfitriones, se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

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