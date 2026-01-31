CIFRAS RÉCORD: El exorbitante precio que habrían alcanzado las entradas para asistir al Super Bowl 2026

El Levi’s Stadium de Santa Clara recibirá el próximo 8 de febrero la edición número 60 del Super Bowl, el evento deportivo más relevante del año en EEUU, por lo que la alta demanda agotó rápidamente las entradas, disparando su precio en la reventa al punto de costar hasta más de un millón de dólares por suite.

Estos espacios cerrados ofrecen asientos de lujo, atención personalizada y servicios de alimentación tipo “catering” para grupos que desean ver el partido con privacidad.

Según Sports Illustrated, una suite privada estándar para 20 personas cuesta aproximadamente 850.000 dólares. No obstante, el precio aumenta según la ubicación en el estadio, llegando a cifras de 1.250.000 dólares para las suites privadas prémium.

Estos montos aplican para aquellos que decidan reservar el espacio completo de manera exclusiva. El fenómeno cultural que rodea al partido, junto con los espectáculos de Green Day y Bad Bunny, lleva a familias y grupos de amigos a pagar estas elevadas sumas para el Super Bowl.

ALTA EXPECTATIVA PARA EL SUPER BOWL POR RECHAZO DE TRUMP

El evento genera controversia política tras el rechazo público del mandatario Donald Trump a los artistas invitados. El presidente afirmó que no asistiría porque el estadio “está simplemente muy lejos” y criticó duramente la elección de los músicos para el show de apertura y medio tiempo.

“Es una elección terrible. Todo lo que hace es sembrar odio”, aseveró el mandatario al referirse a la participación de Bad Bunny y Green Day. Trump enfatizó su postura asegurando que estaba directamente “en contra de ellos” por considerar que su mensaje no es el adecuado.

Por su parte, el cantante puertorriqueño llega a este escenario tras excluir al territorio norteamericano de su gira 2025-2026. El artista tomó esta decisión por el temor de que se realizaran operativos migratorios a la salida de sus conciertos en EEUU.