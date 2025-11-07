Deportes

¿César Farías tuvo acercamientos con la FVF? Esto reveló el estratega venezolano

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Farías

El director técnico César Farías manifestó su deseo de volver a dirigir a la Vinotinto para el próximo proceso de eliminatorias al Mundial.

Durante una entrevista con Tony Carrasco, el presentador le preguntó directamente si quería regresar a los banquillos como seleccionador. «De querer siempre. Uno está al servicio. Lo que no quiero es que me imponga. Tengo la experiencia, tengo la capacidad, he tenido los resultados, tengo el prestigio. Estoy dispuesto a servirle al país, a servirle a nuestro fútbol».

No obstante, Farías aclaró que tendría algunas condiciones para que pueda darse su llegada. «Ahora, quiero servir haciendo equipo, quiero servir que podamos abrazarnos, juntar espalda con espalda y podamos ir con ese pasito que nos ha faltado, que estoy convencido que se puede».

Al ser consultado si trabajaría con un técnico extranjero en la Vinotinto, respondió: «En esta etapa de mi carrera no, pero en otra etapa pudiera ser»,

Con respecto a su relación actual con la FVF adelantó que ya han tenido conversaciones, pero de momento no han mostrado su interés en contratarlo. «Tuve una conversación que conoce todo el mundo con el presidente, pero no fue para obtener el cargo, sino para conocernos», dijo.

Estas declaraciones ocurren en medio de los fuertes rumores que vinculan a Farías con el Independiente Santa Fe de Colombia.

Según comentó el periodista deportivo Pipe Sierra, el exseleccionador nacional de Venezuela y Bolivia, ya habría llegado a un acuerdo con el club, mientras el mismo se mantiene con Francisco López como DT interino.

