«El fútbol tiene una fecha de caducidad»: Messi habló de sus planes de retiro

El astro argentino Lionel Messi participó este jueves en un foro en Miami, Estados Unidos, en donde reveló detalles de sus planes fuera de las canchas y confirmó que, una vez se retire, desea incursionar en su faceta empresarial.

Entre el 5 y 6 de noviembre se llevará a cabo el America Business Forum. Messi es uno de los actores más importantes del evento, en el que participarán los mandatarios Donald Trump y Javier Milei, además de la opositora venezolana María Corina Machado.

El argentino fue entrevistado por el alcalde de Miami, Francis Suárez, y repasó varios de sus hitos en la cancha. Sin embargo, Messi también aprovechó para revelar que tiene considerables intereses fuera del fútbol.

«Tuve una carrera deportiva muy larga, la sigo teniendo, y siempre tuve gente alrededor mío de confianza, que se ocupaba un poco de todo eso, pero en el último tiempo me interesé mucho más en lo que se hacía y lo que se puede hacer», acotó Messi.

PROYECTOS DE MESSI

Messi, que tiene contrato con el Inter Miami hasta 2028, confirmó que tiene una participación en una cadena de hoteles. Además, invirtió en una casa de milanesas en Florida y una marca de bebida isotónica.

«El fútbol tiene una fecha de caducidad, lamentablemente. En algún momento se termina. Y me gusta empezar a ver qué se puede llegar a hacer. El empresariado me gusta, quiero seguir aprendiendo», acotó Messi.

Igualmente, Messi dejó claro que apenas da sus primeros pasos en esta clase de negocios. «Siempre me dediqué al 100% a la profesión, pero sé que se viene otra cosa, otro mundo y de a poquito me voy metiendo», añadió.

Messi firmó hace pocos días una extensión de contrato con el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS). Mientras tanto, se prepara para disputar su sexto Mundial en 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.