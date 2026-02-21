¡BOMBAZO! Floyd Mayweather Jr. anunció su regreso al boxeo profesional tras casi nueve años de retiro

A pocas semanas de su sonado combate de exhibición con el otrora campeón de los Pesos Pesados, Mike Tyson, el pugilista Floyd Mayweather Jr. anunció su regreso al boxeo profesional, justamente después de su careo con «Iron Mike».

Así lo dio a conocer el propio peleador, quien cumplirá 49 años de edad el 24 de febrero, a través de sus redes sociales.

«Todavía tengo lo necesario para establecer más récords en el deporte del boxeo. Desde mi próximo evento con Mike Tyson hasta mi siguiente pelea profesional después de eso — nadie generará una taquilla más grande, ni tendrá una audiencia global de transmisión mayor, ni producirá más dinero en cada evento que mis eventos. Y planeo seguir haciéndolo con mi socio global de medios, CSI Sports/FIGHT SPORTS», escribió Mayweather en su cuenta de Instagram.

Es importante recordar que el excampeón mundial en cinco categorías distintas, es uno de los dos boxeadores de la historia que se han retirado invictos. Mayweather se abandonó el pugilismo con récord de 50-0, con 27 nocauts; superando por una victoria al excampeón mundial de los Pesos Pesados, Rocky Marciano, quien se retiró con marca de 49-0, pero con la increíble cifra de 43 ganadas antes del límite.

ÚLTIMO COMBATE PROFESIONAL EN 2017

Floyd Mayweather se retiró oficialmente en 2017, a los 40 años, tras vencer por nocaut a Conor McGregor. En septiembre pasado se informó que el cinco veces campeón mundial enfrentará a Tyson en una pelea de exhibición durante la primavera de 2026.

Reportes iniciales señalaron el 25 de abril en la República Democrática del Congo como posible sede. Sin embargo, ESPN indicó que aún la fecha no está confirmada.

La cadena deportiva también aclaró que la sede se ha definido todavía y por lo tanto no hay una fecha de transmisión fijada.

El regreso deportivo de Mayweather coincide con un frente legal que realiza el boxeador contra la cadena Showtime. En semanas recientes, el boxeador presentó una demanda, en la que asegura que le adeudan al menos 340 millones de dólares.

Según el pugilista, a lo largo de su carrera profesional generó aproximadamente 1.200 millones de dólares en bolsas, reseñó El Imparcial.