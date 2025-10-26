AGIGANTA SU LEYENDA: Salomón Rondón alcanzó registro histórico para venezolanos tras marcar un nuevo gol en España

El ariete venezolano, Salomón Rondón, continúa agigantando su leyenda, después de que el día sábado marcara un tanto en el empate a tres entre el Real Oviedo y el Girona FC, convirtiéndose así en el primer venezolano en alcanzar la cifra de 100 goles en ligas europeas de primera división.

La anotación de ‘Salo’ llegó al minuto 57 del encuentro y significó el 0-2 parcial. Gracias a esa diana, el histórico delantero criollo contribuyó para que el ‘Carbayon’ sumara un punto en la tabla, donde marcha penúltimo en la clasificación.

De esta forma, Salomón Rondón arribó hacia el centenar de tantos que ha cosechado en su paso por tres ligas europeas: LaLiga, Premier League de Inglaterra y la Premier League de Rusia.

Los tantos del ‘Gladiador’ se distribuyen de la siguiente forma: 37 goles en la Premier League de Rusia, 36 goles en la Premier League de Inglaterra y 27 goles en la Primera División de España.

LA CARRERA DE SALOMÓN RONDÓN

El futbolista venezolano, de 36 años de edad, nació el 16 de septiembre de 1989 en Caracas. Tras dar sus primeros pasos en su país natal, el delantero recaló en la UD Las Palmas para defender los colores del cuadro canario durante dos temporadas en Segunda División.

Sus buenas actuaciones hicieron que el Málaga CF se fijase en él. Allí, Salomón Rondón fue pieza importante y anotó un total de 25 goles durante dos campañas en la máxima categoría del fútbol español.

Después de su paso por España, el venezolano jugó para clubes como Rubin Kazán, Zenit, West Bromwich Albion, Newcastle, CSK, Everton o River Plate, entre otros.

Posteriormente, Salomón Rondón recaló en el Pachuca de México, donde dejó impresionantes registros en la Liga MX. Esto le valió para volver nuevamente a Europa con el Oviedo, debido a que ambos clubes pertenecen al mismo dueño.