Azulejos vs Dodgers: Los tres venezolanos que jugarán la Serie Mundial 2025

La representación venezolana en la Serie Mundial 2025 se ha reducido a solo tres peloteros, quienes buscarán dejar el nombre del país en alto cuando comience el Clásico de Otoño este viernes.

Según reseñó El Emergente, el camarero Andrés Giménez es el único venezolano activo en las filas de los Azulejos de Toronto, luego de que una lesión dejara fuera al jardinero Anthony Santander.

El slugger sufrió molestias en la espalda y fue retirado del lineup antes del cuarto juego de la Serie de Campeonato en Seattle. Horas después, la MLB autorizó a Toronto a reemplazarlo para el resto de la eliminatoria ante los Marineros.

Del otro lado del diamante, en los Dodgers de Los Ángeles, se mantienen dos criollos con opciones de acción, el utility Miguel Rojas, quien seguramente verá participación en más de un encuentro, y el lanzador Edgardo Henríquez, que deberá esperar para conocer si finalmente entra o no al roster definitivo.

Henríquez formó parte del bullpen angelino durante las Series del Wild Card, pero lo excluyeron tanto en las Series Divisionales como en las Series de Campeonato.

La postemporada 2025 comenzó con 32 venezolanos disponibles para la acción decisiva de octubre. De ese grupo, 14 integraron los rosters del Wild Card, 16 avanzaron a las Divisionales y solo 9 llegaron hasta las Series de Campeonato, informó el periodista Ignacio Serrano.

Ahora, con la definición del duelo entre Toronto y Los Ángeles, apenas tres se mantienen rumbo a la Serie Mundial.

TODO LISTO PARA EL CLÁSICO DE OTOÑO

La victoria de los Azulejos sobre los Marineros el lunes en el Rogers Centre, selló su pase a la Serie Mundial y abrió una pausa de cuatro días antes del inicio de la gran final.

Ambos equipos entrenaron martes, miércoles y jueves, para finalmente abrir la serie el viernes.

Los dos primeros juegos se disputarán en el Rogers Centre de Toronto, ya que los Azulejos ganaron la ventaja de campo tras finalizar con mejor récord en la ronda regular.

Si la serie se extiende al máximo, el séptimo y decisivo encuentro se jugará el 1.º de noviembre.