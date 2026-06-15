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Aficionados de Japón lo volvieron a hacer: Las imágenes virales limpiando el estadio tras partido ante Países Bajos

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Japón

La afición de Japón está nuevamente en el centro de los reflectores en este Mundial 2026 debido a cómo se ha hecho costumbre en las últimas citas mundialistas, muchos de ellos se quedaron después del partido a recoger toda la basura que había quedado en las gradas del estadio.

Con bolsas azules en las manos, tanto niño como adultos, recorrieron cada fila de las gradas para recolectar los residuos dejados por otras personas.

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«La razón por la que los aficionados japoneses limpian el estadio después de cada partido: Respeto por los demás y Respeto por el lugar», destacó la cuenta oficial de la FIFA en redes sociales.

El partido se llevó a cabo en el estadio de Dallas, Estados Unidos, donde a casa llena el equipo asiático terminó empatando 2-2 ante Países Bajos, sobre la hora.

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No es la primera vez que Japón destaca por un gesto semejante. En Qatar 2022 se hicieron virales videos similares cuando el público asiático se encargaba de ordenar las gradas que ocuparon en cada partido que disputaron.

La selección también acostumbra a limpiar los vestuarios que utilizan en cada partido que enfrentan, muchas veces incluso dejando escrito un agradecimiento en las pizarras que tienen a disposición.

El próximo partido de Japón será ante Túnez el domingo, 21 de junio, y finalizará su actuación en esta ronda enfrentando a Suecia el jueves, 25 del mismo mes.

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