¡Únete al equipo! Fospuca busca personal para sus operaciones en Maracaibo

Maracaibo enfrenta una crisis ambiental sin precedentes, marcada por la acumulación de desechos en sus calles y espacios públicos. Ante esta emergencia, el alcalde de la capital del estado Zulia, Gian Carlo Di Martino, ha solicitado el apoyo inmediato de la empresa Fospuca, reconocida por su experiencia en saneamiento urbano.

Como parte de este esfuerzo, Fospuca lanzó una convocatoria abierta para sumar nuevos talentos a su equipo en Maracaibo.

En concreto, se buscan coordinadores y supervisores de operaciones (con licencia de conducir de 4ta o 5ta), analistas operativos, analistas de almacén, recolectores masculinos y limpiadores.

Los interesados pueden asistir con su currículum de lunes a sábado durante el presente mes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., en la sede ubicada en la Av. 20, entre calles 71 y 70, cerca de la estación de servicio Los Almendros, sector Indio Mara.

También pueden enviar su CV al correo: [email protected].

FOSPUCA EN MARACAIBO

La empresa ya ha comenzado sus operaciones con un despliegue masivo que incluye más de 100 camiones y la incorporación de más de 800 trabajadores locales.

El plan contempla recolección diaria de basura, barrido y baldeo en zonas priorizadas, con el objetivo de transformar la imagen de la ciudad en tiempo récord. Esta intervención no solo busca mejorar la calidad de vida de los marabinos, sino también generar empleo y dinamizar la economía local.

Un punto clave de esta alianza es que el servicio de aseo urbano será financiado completamente por la Alcaldía, lo que significa que no habrá cargos adicionales ni aumentos en las tarifas para los ciudadanos.

Fospuca se encargará exclusivamente de la operación logística, mientras que la administración del servicio quedará bajo responsabilidad del gobierno municipal, garantizando transparencia y control público.