Maracaibo atraviesa una emergencia ambiental por la acumulación de desechos, que requiere soluciones urgentes y eficaces. El alcalde de la ciudad, Gian Carlo Di Martino, ha solicitado la intervención de la empresa FOSPUCA para comenzar de inmediato un plan de limpieza y recuperación del municipio.

FOSPUCA ha iniciado operaciones en la ciudad con un plan de emergencia que incluye la recolección diaria de basura, barrido y baldeo en sectores priorizados. Con una flota de más de 100 camiones y más de 800 trabajadores locales, la empresa busca transformar Maracaibo y devolverle su limpieza y orden.

Un aspecto clave es que el costo del servicio de aseo será totalmente asumido por la Alcaldía, por lo que no habrá cobros directos a los ciudadanos ni aumento en las tarifas. FOSPUCA se dedicará exclusivamente a operar el servicio, mientras que la gestión administrativa del mismo recaerá en el gobierno municipal.

Con esta medida, Di Martino garantiza que no habrá sorpresas ni conflictos contractuales con los marabinos, y asegura que la ciudad recibirá un servicio eficiente y transparente.

Las primeras acciones ya están en marcha, y se espera que los cambios sean visibles en corto plazo, con un compromiso firme de transformar Maracaibo en una de las ciudades más limpias y organizadas del país.

Maracaibo renace con el esfuerzo conjunto entre la Alcaldía y FOSPUCA

Debido a la solicitud de emergencia del nuevo alcalde de Maracaibo, Di Martino, la empresa ha hecho un plan de contingencia y ha alquilado una flota de más de 100 camiones para dar inicio al trabajo mientras se consolidan las unidades definitivas para dar continuidad a las operaciones del contrato en el municipio.

Las primeras acciones ya están en marcha: tomas comparativas antes y después, testimonios de vecinos, historias de los nuevos trabajadores zulianos y avances visibles en zonas tradicionalmente afectadas.

