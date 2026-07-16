Únete a Bancamiga y llena de esperanza el Día del Niño

Pensando en el impacto transformador de un regalo, Bancamiga activará la recolección de juguetes en 48 agencias a nivel nacional, este sábado de 9:00 am a 3:00 pm, con motivo del Día del Niño. Un peluche, un carro, una muñeca, un balón o un kit de bienestar infantil (nuevos o en perfecto estado) representarán un abrazo directo desde el corazón de nuestros clientes hacia los sectores afectados.

El Día del Niño es mucho más que una fecha en el calendario, es la oportunidad perfecta para recordarles a los más pequeños lo valiosos y amados que son. Este año, la celebración cobra un significado aún más profundo tras los sucesos del 24 de junio.

Los colaboradores de Bancamiga recibirán los aportes este sábado para entregarlos el domingo en La Guaira. El banco invita a los ciudadanos a acercarse a las agencias en compañía de sus hijos para disfrutar de una jornada especial, donde además los pequeños recibirán de obsequio la Tarjeta Kids, ideal para dar sus primeros pasos en el mundo financiero con conciencia y educación.

Un compromiso inquebrantable

La entrega de juguetes se suma al minucioso plan de contingencia que Bancamiga inició desde el primer día de la emergencia para acompañar a las zonas impactadas. Esta estrategia incluye la creación de un fondo especial con tasas preferenciales, períodos de gracia y trámites simplificados para personas, comercios y PYMES.

Asimismo, el plan contempla la recepción de fondos desde el exterior sin comisiones, la reestructuración de carteras crediticias, la distribución directa de agua potable, leche, colchones y alimentos no perecederos, junto a la exoneración de comisiones en puntos de venta y la reposición sin costo de la Tarjeta de Débito Bancamiga Mastercard.

En Bancamiga, cada colaborador está convencido de que reconstruir el futuro comienza por proteger el presente de la infancia. Acércate este sábado a cualquiera de nuestras sedes, trae un juguete y regala una sonrisa. ¡Te esperamos!