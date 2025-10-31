Tiburones de La Guaira conquistan la Copa Bancamiga por tercera ocasión

La esperada sexta edición de la Copa Bancamiga se celebró en el icónico estadio Monumental Simón Bolívar, escenario que recibió el vibrante encuentro entre los Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira.

Los Tiburones de La Guaira se coronaron campeones por tercera vez consecutiva con un marcador de 10 carreras por 6 que anotó el equipo capitalino. El trofeo de 54 centímetros fue entregado por el presidente ejecutivo de Bancamiga, Ariel Martínez a manos del coach Ángel Bravo.

Este evento, que se ha convertido en un referente dentro del calendario beisbolístico nacional, no solo prometió una intensa competencia en el terreno, sino también una experiencia integral para los fanáticos gracias a un amplio despliegue y posicionamiento de la marca Bancamiga.

El honor del primer lanzamiento fue responsabilidad de Ariel Martínez, quien selló este símbolo de la alianza entre el deporte y la banca.

Por su parte, el talento de Ramón Delfino se hizo presente con la interpretación del Himno Nacional, marcando el inicio formal de esta fiesta deportiva con un toque de emoción que unió a todos los presentes.

Una noche cargada de euforia

Durante el partido, se llevaron a cabo activaciones especiales para mantener la energía de la audiencia en todo momento. Al finalizar el tercer y quinto inning, los fanáticos disfrutaron de activaciones de marca que incluyeron lanzamiento de franelas, una iniciativa que generó interacción directa con el público y fortaleció el vínculo emocional con la marca.

Además, se entregaron aplaudidores, diseñados para amplificar el ánimo y la pasión en las gradas, haciendo de cada jugada un momento inolvidable. En el Bancamiga Móvil, las personas tuvieron la facilidad de abrir cuentas en bolívares y en divisas, y de retirar la Tarjeta de Débito Bancamiga.

La Copa Bancamiga 2025 reafirma así su compromiso con el desarrollo y promoción del béisbol en Venezuela, brindando un espacio donde la pasión deportiva se fusiona con experiencias de marca únicas, diseñadas para conectar con los aficionados y la comunidad. Este evento representa una oportunidad para que Bancamiga fortalezca su imagen y presencia en el país, a la vez que apoya una tradición deportiva emblemática.

La invitación estuvo abierta para que toda la familia y fanáticos del béisbol asistieran a este encuentro sin igual, vivieran la emoción del juego y formaran parte de las activaciones pensadas para ellos. La Copa Bancamiga continúa siendo un motivo de orgullo y celebración, mostrando una vez más cómo el deporte puede unir e inspirar a toda una nación.