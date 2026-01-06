EPA sumó más de mil voluntarios con diferentes jornadas

La red de tiendas para la construcción, remodelación y decoración del hogar, consecuente con su compromiso de impactar de manera positiva en las comunidades donde opera, cierra el año 2025 con resultados significativos en materia de responsabilidad social empresarial, demostrando la activa participación y dedicación de sus colaboradores a través de diversas iniciativas.

Como parte del pilar de estas acciones, a través del programa Ayudar es Voluntario se incentivó la participación de los colaboradores. El compromiso de los epanos se tradujo en importantes indicadores de gestión, sumando un total de mil seis voluntarios en diferentes actividades.

Un aspecto clave de este éxito fue la disposición del tiempo libre de los colaboradores, quienes dedicaron horas valiosas fuera de su jornada laboral para llevar a cabo actividades en pro del medio ambiente y las comunidades, reflejando el compromiso del equipo humano de EPA.

Bajo la iniciativa Manos Epanas, los voluntarios se dedicaron a la recuperación y embellecimiento de espacios públicos e instituciones sin fines de lucro, como ancianatos y casas hogares. Durante el 2025, se rehabilitaron ocho espacios y participaron 297 colaboradores, llevando a cabo labores de pintura, limpieza, embellecimiento y reparaciones menores, como sustitución de herrajes, colocación de bombillos, instalación de puertas, entre otras tareas.

Para la preservación del medio ambiente se materializó la realización de tres jornadas de siembra y reforestación, iniciando en el Parque Municipal Casupo en Valencia, posteriormente en el parque Los Caobos en Caracas y el Museo del Instituto de Zoología Agrícola de la Universidad Central de Venezuela en Maracay, con una participación total de 174 voluntarios a fin de mantener y cultivar diferentes especies propias del lugar.

Finalmente, sobre el Día Mundial de Playas, una de las jornadas más importantes y emblemáticas para el equipo de la red de ferreterías, se logró la participación de 535 voluntarios a través de ocho actividades durante el mes de septiembre, con la limpieza y saneamiento de playas y parques naturales. Vale mencionar, que la recolección fue de dos toneladas 733 kilos de basura.

De esta manera, EPA reconoce la disposición y dedicación de sus colaboradores y reafirma la intención de seguir impulsando el programa Ayudar es Voluntario en el próximo año, expandiendo las iniciativas y consolidando el impacto en las comunidades.