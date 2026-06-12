EPA invita a nueva jornada de “Plántame en Casupo”

Como parte del firme compromiso que EPA mantiene con la preservación del medio ambiente y el fortalecimiento de los valores ciudadanos, realizarán una nueva jornada de reforestación en la ciudad de Valencia. Por tal motivo, la invitación es extensiva para toda la colectividad carabobeña a participar en la próxima jornada de reforestación “Plántame en Casupo”, la cual se llevará a cabo este domingo 14 de junio de 2026.

La actividad, que ya se ha convertido en una tradición en la ciudad, tiene como propósito fundamental fomentar el cuidado de este emblemático pulmón vegetal, con la siembra de plantas, propias del lugar, que se adaptan al tipo de suelo y clima; jornada en la que participarán colaboradores de EPA, familiares, vecinos y comunidad en general.

Está previsto que inicie a las 8:00 de la mañana y contará con otras actividades educativas y recreativas, a fin de promover no solo la conservación por la naturaleza, sino también el esparcimiento al aire libre y el encuentro familiar.

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Asimismo, “Plántame en Casupo” se desarrolla en el marco del programa social “Ayudar Es Voluntario”, iniciativa mediante la cual los colaboradores de la red de ferreterías y sus familias aportan parte de su tiempo libre para generar un impacto positivo en el entorno.

Esta es una oportunidad para retribuirle a la naturaleza y reafirmar el sentido de comunidad, trabajando juntos por la preservación de los espacios que dan vida a la ciudad. Para mayor información sobre esta iniciativa, les invitamos a seguir las redes sociales @FerreteriaEPAVenezuela en Instagram y X, Ferretería EPA Venezuela en Facebook, y a través de la página web.