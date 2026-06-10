Culminó segunda edición del Topodesafío

Comprometidos con fomentar conciencia ecológica y la sostenibilidad en las nuevas generaciones, EPA y Topotepuy llevaron a cabo la segunda edición del Topodesafío, un concurso interescolar de gran alcance a nivel nacional.

Luego del éxito en la primera edición, en la que participaron más de 30 instituciones educativas, se realizó la edición 2025 – 2026 titulada “Huertos con Propósito: espacios para crecer y restaurar», en el cual se registraron 50 colegios de diferentes regiones del país.

En este sentido, lograron concluir el desarrollo de las propuestas 36 colegios, demostrando creatividad, compromiso y un proyecto factible que favorece a la naturaleza y a las comunidades; para finalmente premiar a cinco instituciones educativas.

El primer lugar fue entregado al Instituto Educacional Juan XXIII de la ciudad de Valencia con el proyecto titulado “Arca Verde Esencia”, el segundo lugar correspondió al Colegio Guayamurí, del estado Nueva Esparta con “Ecojardín”, seguidamente, la Unidad Nuestra Señora de la Paz, de Barcelona con “El Rincón del aprendizaje verde: cosechando el futuro”.

Para completar el top 5, continuó la premiación con la Escuela Técnica María José Ramírez de Escalante, ubicada en el estado Táchira con el proyecto “El Jardín de los Saberes: un aula sin paredes” y el quinto lugar para la Unidad Educativa Instituto La Salle, de Barquisimeto con “Cultivando Vida”.

Este programa nació con el propósito de fomentar conciencia ecológica, basado en la exitosa propuesta de educación ambiental «Challenge», del Fairchild Tropical Garden, quienes tienen más de 20 años promoviendo este concurso en el estado de Florida, con la finalidad de involucrar a los escolares en la sostenibilidad.

Es importante mencionar que el comité de Jueces estuvo conformado por: María Elena Febres Cordero, asesora de Topotepuy, Manuel Díaz, Funvive Internacional, William Navas, representante del Fairchild Tropical Botanic Garden, Nelly Guinand, asesora de Topotepuy, Joaquín Benitez Director de Sustentabilidad Ambiental en Universidad Católica Andres Bello (UCAB), Yazenia Frontado, Unimet, Evelyn Tinedo, de la Universidad Central de Venezuela, Nila Pellegrini, Universidad Simón Bolívar, Nay Valero, UNEG, Yasmín Contreras y Rosana Montesanto, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Luis Arrieta, Provita, Sandra Teixeira, de Ferretería EPA.

Asimismo, vale mencionar a Kiko Sierra. Grupo Ambiente y Sostenibilidad, María Eugenia Pizzani, de Caminatas Conscientes, Ana Vargas, de Trazando Espacios, María Bravato, asesora de Topotepuy, María Teresa Novoa, de Avepalmas, Nila Pellegrini, de la universidad Simón Bolívar, Omaira Lozano e Isis García, aliadas de Topotepuy y Mauricio Krivoy, del Jardín Botánico de Caracas.

El acto de premiación se realizó en los Jardines Ecológicos Topotepuy, en Caracas, donde además los colegios participantes expusieron sus brillantes proyectos, interactuando con el público y explicando detalladamente cómo desarrollaron sus propuestas y obtuvieron resultados positivos para el medio ambiente y su entorno.

El foco temático para esta edición fue el desarrollo de un huerto. Los ingeniosos proyectos estuvieron basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 y las buenas prácticas amigables con la naturaleza; fomentando las «Rs» de la Sostenibilidad (Reducir, Reutilizar, Reciclar) y la economía circular dentro de los

entornos educativos.

Gracias al patrocinio de EPA, se otorgan los premios en artículos de tienda a los colegios ganadores para que ejecuten proyectos de construcción o remodelación en su sede educativa. Para mayor información, pueden visitar @FerreteríaEPAVE en X, @FerreteríaEPAVenezuela en Instagram y Facebook, y también la página web.