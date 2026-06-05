EPA invita a disfrutar del mundial en el hogar

EPA reconoce que la pasión por el fútbol une a las familias y transforma los hogares en estadios. Es por ello que presenta la campaña “Gane y viva la emoción del fútbol”, diseñada para preparar los espacios, disfrutar cada partido al máximo y premiar su fidelidad con un gran sorteo final.

Todos los clientes que realicen una compra por un monto igual o superior a 50$ y que incluya alguno de los artículos de las marcas aliadas participantes, podrán optar a un fabuloso premio que incluye productos para ambientar espacios que promueven el disfrute de toda la familia.

Es importante destacar que serán ocho premios, uno por cada ciudad en la cual EPA tiene presencia comercial. Cada premio está valorado aproximadamente en mil 700 dólares; contiene siete artículos, entre los cuales vale mencionar: set de muebles para exteriores, piscina, parrillera, cava, toldo, set de luces y sofacama.

Los aliados comerciales que se sumaron a esta dinámica son Venezolana de Pinturas, Manpica, Flamuko, Cebra, Reinco, Quimicolor, Tubrica, Alfahogar, FP, BM, Igotto, Montana, Manaplas, Tauro, WD 40, Armor All, STP, H-7, Little Tree, Energizer, Vensol, Waka, Xled, Citrupack, Luxury, Doritos, Aqua, Basic Living, Stanley, Black and Decker y Dewalt.

El sorteo se llevará a cabo el viernes 10 de julio de 2026, ante un notario público en la tienda EPA del C.C. La Granja, en Valencia. El proceso será automatizado y certificado para garantizar la transparencia y los resultados se publicarán oportunamente en las redes sociales.

Con esta iniciativa, EPA reafirma su compromiso de brindar una experiencia de compra diferente, conectando emocionalmente con la familia venezolana en la víspera de la mayor fiesta del fútbol mundial; ofreciendo una experiencia integral que incluye exhibiciones de surtido especial, ambientación mundialista y activaciones con aliados comerciales durante los fines de semana.

Para mayor información, puede visitar @FerreteríaEPAVE X, Ferretería EPA Venezuela en Instagram y Facebook, y también la página web.