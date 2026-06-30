EPA continúa acompañando a las comunidades afectadas por la emergencia nacional

Ante la emergencia que atraviesa el país como consecuencia del reciente desastre natural, Ferretería EPA expresa su apoyo a las familias y comunidades afectadas, así como su reconocimiento a quienes trabajan incansablemente en las labores de rescate, atención y recuperación.

Con el propósito de contribuir de manera inmediata, EPA activó todas sus tiendas a nivel nacional como Centros de Acopio para recibir donaciones y canalizarlas, de forma organizada y responsable, a través de organizaciones formalmente constituidas que atienden esta emergencia.

Desde el inicio de la contingencia, la Red de Ferreterías está organizando actividades que implican donaciones de productos y apoyando la gestión necesaria a organizaciones que trabajan en las labores de rescate, asistencia y atención de las comunidades afectadas.

Estamos juntos en la reconstrucción y la voluntad de ayudar nos inspira. Para multiplicar la ayuda y que la donación llegue más lejos, en EPA asumimos una parte del valor en los materiales esenciales para donar. De esta manera, busca que más personas puedan sumarse a este esfuerzo y que la ayuda alcance a un mayor número de familias.

EPA agradece la confianza de ciudadanos, empresas e instituciones que han elegido sus tiendas como un punto de encuentro para hacer llegar su ayuda. Cada aporte refleja el compromiso que distingue a los venezolanos en los momentos de mayor necesidad.

La empresa reafirma su compromiso de seguir acompañando a la población mientras esta emergencia lo requiera e invita a todos a mantener la unión, la esperanza y el espíritu de colaboración que siempre ha caracterizado a Venezuela.