Envía dinero a Venezuela al instante y sin comisiones con Bancamiga

La distancia se acorta cuando la solidaridad y la tecnología se unen. Pensando en estrechar los lazos entre quienes están lejos y sus seres queridos, clientes o socios comerciales en el país, Bancamiga acerca a los venezolanos con Solución Amiga, una alternativa rápida, segura y sencilla para recibir fondos desde el exterior directamente en la cuenta corriente, con 0% de comisión.

El proceso consiste en generar un enlace de solicitud desde Bancamiga en Línea o Bancamiga Suite, que se envía a la persona que realizará el aporte. El destinatario solo debe contar con una tarjeta de crédito o débito internacional Mastercard y llenar el formulario para completar la operación.

Los recursos se reciben de manera inmediata en bolívares, eliminando las esperas innecesarias y los costos de intermediación. Es una herramienta diseñada tanto para personas naturales como jurídicas, activa las 24 horas del día.

Esta exención de comisión es parte del plan integral de apoyo que Bancamiga activó desde el mismo 24 de junio para acompañar a los afectados por los sismos, que incluye la creación de un fondo especial de financiamiento, la reestructuración de carteras crediticias, la centralización de insumos en nuestras agencias de Caracas y del interior, y la distribución directa de agua potable, leche, colchones, enseres y alimentos no perecederos.

Para Bancamiga, estar cerca significa responder cuando más importa y tener la certeza de que el apoyo llega a tiempo.