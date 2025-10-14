Bangente inaugura oficinas en Cubo Negro y estrena kiosco de autoservicio

Bangente está escribiendo un nuevo capítulo en su historia. La noche de este lunes dio a conocer su nueva sede del icónico Cubo Negro (Centro Banaven), en la ciudad de Caracas.

Raúl Reyes Revilla, presidente de la junta directiva de BanGente, dio a conocer Bangente Business Fest; así como una innovación clave: el Kiosko de Autoservicio Bangente, que ofrecerá una atención privada, ágil y sofisticada a sus clientes.

Al mismo tiempo, Reyes Revilla resaltó el compromiso institucional con el ecosistema emprendedor, asegurando que cada avance —incluido el Kiosko de Autoservicio— está pensado para servir mejor y más cerca a la gente que impulsa la economía real.

Las nuevas oficinas de Bangente fueron escenario para una experiencia que reunió a líderes empresariales, emprendedores, medios y aliados estratégicos. Todos disfrutaron de micro charlas-taller simultáneas.

LEA TAMBIÉN: BANCAMIGA REDEFINE EL ESTILO DE SU TARJETA CON EL SISTEMA TOUCH CARD

Isa Bermúdez, Carlos Saúl Rodríguez, Carlos Jiménez y Guillermo Marín, fueron los encargados de presentar los taller. Todos enfocados en el liderazgo, motivación, tendencias y crecimiento sostenible.

El formato permitió “regalar valor mientras se conocían las oficinas”, cumpliendo el propósito del Business Fest de conectar aprendizaje con oportunidades reales de colaboración y expansión.

Por su parte, Alberto De Armas, Presidente Ejecutivo de Bangente, subrayó que este no fue un evento ceremonial, sino una declaración de futuro.

Además, De Armas, destacó la apuesta por hacer país desde la confianza, la innovación y el crecimiento sostenible.

La presentación estuvo a cargo de Leo Aldana y musicalizado por un cuarteto de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, que acompañó el espacio de networking entre clientes y aliados.