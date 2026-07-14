Bancamiga se solidariza con el país al activar fondo por 5 millones de dólares

Cuando el sismo golpea, el daño no termina con el temblor. Viene después: el negocio que no puede abrir, la familia que no sabe cómo empezar de nuevo, la pared que no aguantó. Bancamiga Banco Universal entendió eso desde el primer momento y actuó en consecuencia: destinó un fondo de 5 millones de dólares disponible ahora mismo para acompañar la recuperación de las personas y comunidades afectadas.

«Nuestra prioridad es que ninguna familia y ningún comercio afectado sienta que está solo frente a esto. Estamos aquí para ayudar a levantarse», afirmó José Simón Elarba, Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga.

El fondo está diseñado para ser útil de verdad, no para sumar burocracia en el peor momento. Las solicitudes ya están siendo recibidas a través de los ejecutivos de negocio. El proceso es ágil, el criterio es humano y la respuesta es inmediata para los casos de mayor urgencia.

¿A quién está dirigido?

El fondo atiende a personas naturales, comercios y pequeñas y medianas empresas de las zonas afectadas. La asignación de recursos considera la realidad de cada caso: el daño físico recibido, la pérdida de ingresos, la paralización de la actividad, el impacto sobre los puestos de trabajo y la afectación de la vivienda principal. Quien más lo necesita, primero.

¿Qué incluye el fondo?

Las condiciones, dependiendo del caso, fueron diseñadas para que el crédito sea una herramienta de recuperación, no una carga adicional:

Tasas de interés especiales — por debajo de las condiciones estándar del mercado. Período de gracia para el capital — tiempo para respirar antes de comenzar a pagar. Plazos adaptados — ajustados al ritmo real de recuperación de cada caso. Exoneración o reducción de comisiones — menos costos en el momento que más cuenta. Sin penalización por pago anticipado — flexibilidad total si la recuperación es más rápida. Esquemas flexibles de garantías — adaptados a la situación actual del solicitante.

¿Cómo acceder?

Las solicitudes se reciben a través de los ejecutivos de negocio de Bancamiga. Los casos de mayor complejidad o afectación crítica son resueltos directamente por el Fondo de Contingencia para desastres naturales, garantizando atención prioritaria y una distribución justa de los recursos en todas las zonas y sectores afectados.

“Este fondo es una respuesta rápida y humana, pero también responsable y sostenible. La meta no es únicamente otorgar créditos: es acompañar a las personas y comercios para que puedan levantarse, recuperar su actividad y reconstruir lo que perdieron. Venezuela nos necesita presentes, y Bancamiga lo está”, señaló José Simón Elarba, Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga.

Sobre Bancamiga Banco Universal

Bancamiga Banco Universal, C.A. es una institución financiera venezolana con 19 años de operaciones continuas, más de 1.221.000 clientes activos y un volumen transaccional de 26.963 millones de dólares en 2025. Opera bajo supervisión de SUDEBAN y cumple los estándares internacionales de compliance de Mastercard como licensee principal en Venezuela.