Bancamiga recolectó juguetes para niños de La Guaira a propósito del Día del Niño

A propósito del Día del Niño Bancamiga desplegó un operativo nacional de recolección de juguetes que serán entregados a los niño del estado La Guaira, afectados por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Yoiver Valenzuela, director de Banca Comercial de Bancamiga, indicó que más de 1.377 empleados de Bancamiga se han convertido en «Guardianes de la Alegría», para abrazar a miles de niños en esta situación que afecta al país.

«Uno de nuestros mayores valores es la atención. Por eso en estos momentos tenemos a disposición nuestras oficinas para atender, para recibir donaciones. Pero también queremos abrir cuentas bancarias a los niños», indicó.

Valenzuela destacó que todos los años Bancamiga hace jornada de apertura de cuentas a los más pequeños, y este año no será la excepción; ya que se extenderá por los siguientes meses de 2026.

Los juguetes recolectados durante la jornada de este sábado 18 de julio serán entregados en los próximos días.

PRÓXIMA RECOLECCIÓN DE BANCAMIGA

El directivo de Bancamiga adelantó que la próxima jornada de recolección de jueguetes se llevaría a cabo las primeras semanas de septiembre, al finalizar las vacacaciones y previo al inicio del nuevo año escolar.

«Queremos que los padres y representantes nos traigan junto a sus hijos juguetes y kits higiénicos para atender principalmente a los niños de La Guaira», dijo.

En cuanto a la oficina de Bancamiga en la entidad costera, informó que sufrió daños importantes. Por lo que actualmente está siendo reparada y el personal sigue trabajando.

Los donantes que acudieron en compañía de sus hijos recibieron como obsequio la Tarjeta Kids, ideal para dar sus primeros pasos en el mundo financiero con conciencia y educación.

EL COMPROMISO DE BANCAMIGA

La estrategia de Bancamiga a raísz de los terremotos, incluye la creación de un fondo especial con tasas preferenciales, períodos de gracia y trámites simplificados para personas, comercios y PYMES.

De igual modo este plan contempla la recepción de fondos desde el exterior sin comisiones y la reestructuración de carteras crediticias. Además de la distribución directa de agua potable, leche, colchones y alimentos no perecederos, junto a la exoneración de comisiones en puntos de venta y la reposición sin costo de la Tarjeta de Débito Bancamiga Mastercard.