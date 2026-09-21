Bancamiga bancariza a más de 15.000 niños y adolescentes en histórico operativo por el regreso a clases

En una jornada sin precedentes se convirtió este sábado el operativo especial Kids de Bancamiga, que bancarizó a 15.400 niños y adolescentes en el país, en el marco del regreso a clases.

Desde las 9:00 de la mañana, Bancamiga abrió las puertas de sus 51 agencias, que se vieron colmadas por menores de edad que acompañados por sus padres recibieron gratis la Tarjeta de Débito Mastercard Kids, dando así sus primeros pasos en el mundo financiero.

El Director de Negocio Banca Comercial, Yoiver Valenzuela, expresó su complacencia por la actividad, donde se observó a padres y niños emocionados por disponer de un instrumento financiero que les facilita su día a día, y a cientos de colaboradores comprometidos por brindar un servicio de calidad.

Durante la jornada, los niños y adolescentes cedulados entre 9 y 17 años escogieron su tarjeta, que con tecnología Contactless (sin contacto) les permite pagar en puntos de venta nacionales de forma rápida y segura. También hacer recargas para sus líneas Movistar o Digitel y consultar saldo desde Bancamiga en Línea.

El operativo especial de Bancamiga se convirtió en un momento para compartir en familia, con rifas, música y pintacaritas, que llenaron de alegría a niños y adultos.

“Desde el momento de llegar y comenzar a hacer la cola, la atención fue maravillosa. El personal fue muy atento. Nos explicaron todo lo relacionado con los recaudos y nos ofrecieron café, agua, refrescos y hasta perro calientes”, dijo Marilyn Figuera, una de las madres que en Altamira acompañó a su hijo a abrir su cuenta.

Con esta jornada, Bancamiga reafirmó una vez más su compromiso por bancarizar a más venezolanos, poniendo en sus manos instrumentos financieros que elevan su calidad de vida.