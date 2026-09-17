EPA se prepara para jornadas del Día Mundial de Playa

En el marco del Día Mundial de las Playas, EPA reafirma su sólido compromiso con la preservación del medio ambiente mediante la organización de las tradicionales jornadas de voluntariado para la limpieza y recolección de desechos en las costas venezolanas.

A través del programa de acción social “Ayudar es Voluntario”, los colaboradores de las distintas tiendas a nivel nacional aportarán su tiempo libre para contribuir activamente al saneamiento de ecosistemas vulnerables y generar conciencia en la colectividad sobre la importancia de mantener limpios los espacios naturales.

Además de las labores de recolección, los voluntarios participarán en el levantamiento de datos, registrando cuantitativamente los desechos sólidos mediante las planillas metodológicas de Ocean Conservancy y Fudena, a la cual se le dotaron de ocho mil bolsas oxobiodegradables para las actividades en todo el territorio nacional.

Esta edición se adapta a la contingencia, se atenderán zonas vulnerables y afectadas por los sucesos naturales del mes de junio, cumpliendo con medidas de seguridad y prevención.

Las actividades se llevarán a cabo de manera progresiva, iniciando el sábado 19 de septiembre, Día Mundial de Playas, con una megajornada en las costas de Puerto Cabello, específicamente en La Cumboteña, a este lugar se trasladará el equipo de Valencia y Barquisimeto.

Mientras que colaboradores de las tiendas de Caracas irán a La Guaira el lunes 21, específicamente en La Playita para sumar esfuerzos y sanear esta zona que fue fuertemente golpeada por los sismos.

Posteriormente el viernes 25 de septiembre, voluntarios de la tienda de Punto Fijo realizarán lo propio en costas de Paraguaná, el domingo 27 en Maracaibo, Puerto La Cruz y Maturín, este último grupo se trasladará hasta el parque nacional Caripe para llevar a cabo recolección de desechos en esta zona natural; una jornada que se llevará a cabo en alianza con Inparques Monagas.

Finalmente, los colaboradores de Maracay, asistirán a La Punta en Ocumare de La Costa el miércoles 30.