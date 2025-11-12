Caraota Show

Woody y Buzz Lightyear regresaron: Publicaron el tráiler oficial de «Toy Story 5»

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Woody y Buzz Lightyear estarán de regreso a la gran pantalla. Disney y Pixar revelaron el tráiler oficial de la esperada película de «Toy Story 5» que se estrenará en junio de 2026.

Contents

En esta nueva película animada, Buzz, Woody y el resto de los famosos juguetes presencian la llegada de Lillypad, una tableta inteligente con forma de rana que sienten como una amenaza.

Leer Más

¿Hay divorcio? Príncipe Harry habló sobre rumores de separación con Meghan Markle
La insólita historia de la pareja que vivió en Disneylandia por 15 años… ¡y nadie se dio cuenta!
Otro divorcio en la farándula: Revelan la verdadera razón de la separación de Ariana Grande con Dalton Gómez

Tom Hanks dará voz a Woody, Tim Allen a Buzz, Joan Cusack como Jessie, Blake Clark como Slinky y Tony Hale como Forky y Greta Lee como Lillypad , según señala el medio Variety.

Según la sinopsis oficial, Lilypad  es un “smart toy” que complica las misiones de Woody y sus amigos, enfrentándolos a los desafíos del mundo digital.

“Hace que el trabajo de los juguetes sea exponencialmente más difícil cuando se enfrentan a esta nueva amenaza tecnológica”, se reseña en el adelanto.

¿QUIÉN VA A DIRIGIR TOY STORY 5?

Andrew Stanton, director de ‘Buscando a Nemo’, ‘Wall-E’ y ‘Buscando a Dory’, dirigirá la película. Mientras, Kenna Harris será la codirectora.

“Ha sido un viaje hilarante y conmovedor explorar cómo nuestro equipo de juguetes respondería al mundo actual de la tecnología. Estamos encantados de compartir este primer vistazo con el público”, comentaron de acuerdo a lo reseñado por Infobae.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO: KATY PERRY SUBIÓ A UNA FANÁTICA VENEZOLANA AL ESCENARIO Y SU REACCIÓN SE VOLVIÓ VIRAL

Además, sostuvieron que tener a una actriz tan talentosa como Greta Lee dando vida a Lilypad ha sido increíble. «Equilibra un tono juguetón y antagonista con humor y corazón», dijeron.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Venezuela
Primeras bajas para el Clásico Mundial de Béisbol: Estos son los jugadores que no estarán con Venezuela
Deportes
Sorpresa para los fanáticos: Revelaron el primer avance oficial de la película El Diablo Viste a la Moda 2
Caraota Show
Francia condenó operaciones militares de EEUU en el Caribe: «Ignoran las leyes internacionales»
Mundo