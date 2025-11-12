Woody y Buzz Lightyear regresaron: Publicaron el tráiler oficial de «Toy Story 5»

Woody y Buzz Lightyear estarán de regreso a la gran pantalla. Disney y Pixar revelaron el tráiler oficial de la esperada película de «Toy Story 5» que se estrenará en junio de 2026.

En esta nueva película animada, Buzz, Woody y el resto de los famosos juguetes presencian la llegada de Lillypad, una tableta inteligente con forma de rana que sienten como una amenaza.

Tom Hanks dará voz a Woody, Tim Allen a Buzz, Joan Cusack como Jessie, Blake Clark como Slinky y Tony Hale como Forky y Greta Lee como Lillypad , según señala el medio Variety.

Según la sinopsis oficial, Lilypad es un “smart toy” que complica las misiones de Woody y sus amigos, enfrentándolos a los desafíos del mundo digital.

“Hace que el trabajo de los juguetes sea exponencialmente más difícil cuando se enfrentan a esta nueva amenaza tecnológica”, se reseña en el adelanto.

¿QUIÉN VA A DIRIGIR TOY STORY 5?

Andrew Stanton, director de ‘Buscando a Nemo’, ‘Wall-E’ y ‘Buscando a Dory’, dirigirá la película. Mientras, Kenna Harris será la codirectora.

“Ha sido un viaje hilarante y conmovedor explorar cómo nuestro equipo de juguetes respondería al mundo actual de la tecnología. Estamos encantados de compartir este primer vistazo con el público”, comentaron de acuerdo a lo reseñado por Infobae.

Además, sostuvieron que tener a una actriz tan talentosa como Greta Lee dando vida a Lilypad ha sido increíble. «Equilibra un tono juguetón y antagonista con humor y corazón», dijeron.