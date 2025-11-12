EN VIDEO: Katy Perry subió a una fanática venezolana al escenario y su reacción se volvió viral

Una fanática venezolana cumplió su sueño al conocer a la cantante Katy Perry durante su gira ‘The Lifetimes Tour’.

La joven logró abrazar a la intérprete de Roar durante su show realizado en Barcelona, España.

Y es que la artista subió al escenario a dos fanáticos disfrazados de momentos emblemáticos de sus videoclips más populares, una de ellas vestida de novia como en «Hot N Cold».

Al preguntarle Katy Perry de dónde era, la fanática gritó de Venezuela, recibiendo muchos aplausos del público presente en el Palau Sant Jordi.

Tras esto, la propia cantante gritó: «Venezuela in da house».

LA POLÉMICA EN EL CUMPLEAÑOS DE KATY PERRY

La cantante y actriz estadounidense, Katy Perry, celebró su cumpleaños número 41 en medio de una nueva etapa de su vida, su romance con el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau y su gira “Lifetimes Tour” sigue siendo un éxito. Sin embargo, su festejo no estuvo libre de polémica.

Katy Perry compartió en redes un video de su celebración tras uno de sus conciertos, donde se la ve radiante, con un vestido azul brillante, rodeada de su equipo y soplando las velas de una colorida torta. Todo parecía perfecto, hasta que el pastel terminó en el suelo.

En tono juguetón, Katy intentó lanzarle la torta a uno de sus compañeros, pero falló y el pastel se estrelló contra el piso. En el video, algunos bailarines, entre risas, probaron trozos del dulce desde el suelo, una escena que rápidamente se viralizó y generó descontento entre varios fanáticos.