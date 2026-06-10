VIDEO: Así fue la emotiva presentación de Taylor Swift en la premiere mundial de ‘Toy Story 5’ a solo un mes de su boda

La cantante Taylor Swift reapareció en los escenarios musicales –a solo un mes de su boda con Travis Kelce– con su asistencia a la presentación mundial de ‘Toy Story 5’ en Los Ángeles (EEUU), donde interpretó en directo el tema que compuso para la película de Pixar.

Swift debutó en el universo de Toy Story con la canción “I Knew It, I Knew You”, inspirada en el personaje de Jessie, con la que retomó el estilo country que la caracterizó en los inicios de su carrera.

Su interpretación fue uno de los momentos más celebrados de la noche de este martes, en lo que representó para muchos analistas un enlace entre la música de Swift y el legado emocional de la franquicia animada.

Además, Taylor cantó junto al legendario compositor Randy Newman el clásico «You’ve Got a Friend in Me», cuya versión en español se le conoce como: «Yo soy tu amigo fiel».

Durante el evento, Swift también posó junto al elenco clásico de la saga, encabezado por Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie.

A ellos se sumaron nuevas incorporaciones como Greta Lee en el papel de Lilypad y Conan O’Brien como Smarty Pants, en una alfombra roja que reunió a varias generaciones del universo Pixar.

Taylor Swift surprised audiences at the world premiere of Toy Story 5 with a performance of her new original song for the film “I Knew It, I Knew You” pic.twitter.com/WMK2NiqJIq — Pixar (@Pixar) June 10, 2026

TOY STORY 5 Y SU ESTRENO EN CINES

Toy Story 5, dirigida por Andrew Stanton, llegará a los cines el próximo 19 de junio y plantea una historia centrada en el choque entre el juego tradicional y la tecnología moderna.

En la trama, Woody, Buzz y Jessie deben adaptarse cuando Bonnie comienza a interesarse más por Lilypad, una tableta inteligente que compite por su atención.

«La película realmente analiza cómo equilibramos todas esas cosas que existen hoy en día, especialmente para los niños. Siempre nos han encantado los juguetes y jugar con ellos, pero no podemos negar la importancia de las pantallas y de todo lo que las acompaña», explicó Jim Morris, presidente de Pixar.