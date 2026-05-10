¿Vuelve la Casa de Papel? Netflix sorprendió a sus fanáticos con nuevo tráiler a casi cinco años del final de la serie

Los fanáticos de “La Casa de Papel” quedaron sorprendidos cuando a plataforma Netflix reveló un nuevo tráiler relacionado con el universo la aclamada serie española, luego de casi cinco años de haber emitido su temporada final.

Apenas salió al aire la pieza, se desataron los rumores sobre una posible nueva producción derivada de la historia original, según reseñó el portal Mi Diario.

Netflix no confirmó si se trata de una nueva etapa del famoso atraco o de otro spin-off como ocurrió con la serie dedicada al personaje de Berlín.

Sin embargo, los fanáticos y medios especializados especulan que la trama estaría enfocada en robos de oro, joyas y otros objetos de alto valor.

AUSENTE DESDE EL 2021

Esta serie original concluyó a finales de 2021 tras convertirse en uno de los mayores éxitos internacionales de Netflix.

Luego, durante el 2023, la plataforma lanzó Berlín, sobre la base de uno de los personajes más populares de la franquicia.

What’s on Netflix informó que este adelanto se presentó el 9 de mayo durante un evento realizado en Sevilla, España.

Netflix recordó algunos de los momentos más emblemáticos de la producción.

“Algunas historias comienzan con un atraco perfecto. Y este lo cambió todo. Desde el primer robo de dinero en efectivo hasta el atraco más artístico del siglo, incluyendo el asalto que puso en riesgo toneladas de oro del Banco de España, el mundo de ‘La Casa de Papel’ nunca ha dejado de crecer, evolucionar y sorprender”, señaló el anuncio oficial.

LO QUE SE MUESTRA

En el tráiler, que dura menos de un minuto, muestra imágenes icónicas como las puertas del Banco de España.

Abundan los atracadores armados, el globo aerostático con el rostro de Dalí sobre la Puerta del Sol, vehículos blindados y escenas de oro fundido. Son elementos que reavivaron la expectativa entre los seguidores de la franquicia.

El mensaje central es: “Si hay algo que está claro, es que la revolución NUNCA termina. El universo de ‘La Casa de Papel’ continúa”.

También se especula acerca de una posible serie sobre el coronel Tamayo y la investigación oficial para recuperar el oro robado.