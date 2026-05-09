¡Venezuela presente! Danny Ocean formará parte del show inaugural del Mundial 2026 y esta fue su reacción

El cantante venezolano Danny Ocean hará historia en el Estadio Azteca, en México, al convertirse en el primer venezolano en participar en una ceremonia inaugural de un Mundial masculino de la FIFA.

«¿Quien dijo que no íbamos al Mundial? Nos vemos el 11 de junio en la ceremonia de apertura en México. ¡No lo puedo creer! ¡Csmmmm! Thank you FIFA. Beso elástico en la boca para todos en la oficina ajajajaja», escribió el propio cantante en sus redes sociales.

De acuerdo con la información adelantada por The New York Times, el cantante formará parte del espectáculo previo al partido entre México y Sudáfrica el 11 de junio, fecha en la que arrancará oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El intérprete de «Me Rehúso» —tema que lo catapultó internacionalmente en 2016— ha consolidado una carrera global con presentaciones en festivales, colaboraciones con artistas de la música latina y éxitos como «Fuera del mercado», «Dembow» y «Ley universal».

Su inclusión en la ceremonia inaugural representa un reconocimiento a su trayectoria y al impacto cultural que ha logrado más allá de las fronteras venezolanas.

La presencia del artista venezolano se suma a una cartelera que incluirá a Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules y la sudafricana Tyla, entre otros.

La noticia también fue celebrada por la periodista Carolian Padrón, quien destacó que Ocean será el primer venezolano en presentarse en una inauguración mundialista bajo el debutante formato.

«Me acaban de compartir una info que me da orgullo y felicidad: Danny Ocean será parte de la ceremonia inaugural del Mundial en el Estadio Azteca. Será el primer venezolano en participar en una inauguración de FIFA en este formato. ¡Felicidades, Danny!», escribió la periodista de ESPN en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

La inauguración del Mundial 2026 dará inicio a uno de los eventos deportivos más relevantes del planeta, con un espectáculo musical diseñado y coordinado por la FIFA.

De acuerdo con el reporte de The Athletic, la programación inaugural está prevista para comenzar alrededor de 90 minutos antes del arranque de los partidos que abrirán oficialmente el torneo.

Lo que se ha detallado, es que La FIFA planea realizar tres ceremonias de apertura, una en cada país anfitrión: México, Canadá y Estados Unidos

También habrá dos ceremonias especiales por el aniversario 250 de Estados Unidos («America 250») durante partidos del 4 de julio en Houston y Filadelfia.

Quien dijo que no íbamos para el mundial? QUIEEEEEEN?? AAAAAAAH!! No lo puedo creeer!! Csm!! Nos vemos el 11 de Junio en la ceremonia de apertura en México. pic.twitter.com/9RqojxaVza — Danny Ocean (@Dannocean) May 8, 2026

LISTA DE ARTISTAS

Los artistas mencionados para las ceremonias de apertura del Mundial 2026 y los eventos de «America 250» son: