¿Volverán las novelas venezolanas a la televisión? Esto es lo que se sabe

En las últimas horas han salido rumores sobre la posibilidad de que vuelven a producirse telenovelas venezolanas originarias de RCTV, pero grabadas desde Miami.

Se trata de un proyecto encabezado por el productor y empresario Sergio Pizzolante, según lo dio a conocer la periodista Carmela Longo en el programa Sábado en la Noche.

«En Miami están formando una compañía, una productora que compró los derechos de los libretos de producciones de RCTV de novelas como Cristal o La Dama de Rosa Vieja, así como las más recientes de las últimas que se transmitieron», reveló.

«Incluso me comentaron que hay un libreto inédito que no me dieron quién era el autor, pero parece que es un autor importante, que vuelve a escribir para este grupo que va a producir las novelas con personal venezolano en la medida de la posibilidad, porque hacen falta los permisos y las visas; con actores venezolanos que puedan estar establecidos allá», precisó Longo.

En este sentido, señaló que ya están negociando con canales televisivos en el país. «Un poco para recordar ese tiempo de las telenovelas venezolanas que no se hacen en el país ahorita. Las quieren transmitir en Venezuela y otros países. Según me dijeron ya tienen conversaciones bastantes avanzadas con Televen».

«Lo importante es que de alguna manera es como rescatar nuevamente la industria dramática de Venezuela», concluyó.