VIRAL: La impactante transformación de Bad Bunny que sorprendió a todos en la Met Gala

El cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a todos este lunes durante su paso por la alfombra de la Met Gala.

Y es que el artista decidió ir disfrazado de anciano. Las prótesis son obra del maquillador Mike Marino, que también ha estado detrás de algunos de los disfraces de Halloween más icónicos de Heidi Klum.

🔴 Bad Bunny se disfraza de anciano para la Met Gala. pic.twitter.com/jyj1aRmrLm — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 5, 2026

Reconocido solo por sus gestos y su mirada, el «conejo malo» lució pelo canoso, arrugas y un bastón, moviéndose con presuntas dificultades por las escaleras.

«Es parte de mi vida, siempre trato de hacer algo diferente. Y este día del Met es un día perfecto para explorar y ser creativo y expresar lo que eres de una manera diferente. Así que eso es lo que estoy haciendo esta noche y me alegra estar aquí contigo, y nosotros, todos los que estamos aquí. Exactamente me llevo 53 años. Así que tomó un poco de tiempo, pero valió la pena. Espero que se vea bien», expresó Bad Bunny durante una entrevista.

Su conjunto para una velada temática con el título ‘La moda es arte’ fue un simple pero efectivo traje negro en colaboración con Zara.

«Tal vez como reflejo de nuestro miedo a enfrentarnos a nuestra propia mortalidad, la industria de la moda orientada a la juventud ha ignorado tradicionalmente el cuerpo envejecido», reza un texto del catálogo de la exposición.

La temática de la velada ofreció un gran abanico creativo a la hora de vestirse para los cerca de 400 invitados, entre los que destacaron divas como Beyoncé, Madonna y Blake Lively, magnates tecnológicos y hasta miembros de la realeza.