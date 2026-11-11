VIRAL: William Contreras del MVP a los Latin Grammys, organización confirmó su asistencia

El beisbolista venezolano William Contreras, ganador de la Serie Mundial y del Clásico Mundial de Béisbol este 2026, explorará una nueva faceta en su carrera y será presentador de los Premios Grammy Latinos.

La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación informó este martes sobre la invitación que recibió Contreras. El pelotero de 27 años dirá presente en la 26.ª Entrega Anual de los Premios Grammy.

La gala se llevará a cabo el próximo jueves, 12 de noviembre, y Contreras será uno de los presentadores. Sin embargo, la Academia no reveló cuál será el rol específico del pelotero o cuál galardón tendrá que entregar.

¡CONFIRMADO! @Wcontreras42, 2026 World Series MVP and Champion, será presentador en la 27.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY, este 12 de noviembre a las 8P / 7C. 👏 https://t.co/aBvXwcoyOs — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 10, 2026



Contreras se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera profesional. La propia Academia Latina destacó que el pelotero criollo fue el ganador de la Serie Mundial y el MVP de la final.

LOS ÉXITOS DE CONTRERAS

La presencia de Contreras en los Premios Grammy Latinos es tan solo un reconocimiento más a los éxitos recientes en su carrera. Luego de ganar la Serie Mundial con los Cerveceros de Milwaukee, su nombre ha tomado otra dimensión.

Contreras fue una pieza clave para que llevar a los Cerveceros hacia su primer título de las Grandes Ligas, tras derrotar a las Rayas de Tampa Bay. El criollo fue condecorado con el MVP de la final y afirmó que el premio «va para Venezuela».

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«Estoy sin palabras para decir lo que siento, contento de que esté mi familia conmigo, siempre los llevo presentes. Fueron unos playoffs increíbles es algo muy grande para la ciudad de Milwaukee y lo logramos», dijo.

Junto a Jackson Chourio, Contreras escribió su nombre en los libros de la historia del béisbol. «Somos los primeros venezolanos en lograr el Clásico Mundial y la Serie Mundial en el mismo año», dijo.

Y es que los éxitos de Contreras no comenzaron en la Serie Mundial. En marzo de este año, fue uno de los integrantes del equipo de Venezuela que derrotó a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol.