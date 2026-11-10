ESCÁNDALO REAL: Suegro del príncipe Harry, Thomas Markle regresó a la cárcel por esta inesperada razón

Una jueza federal estadounidense ordenó este martes, cárcel de nuevo contra Thomas Markle Sr., padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, por quitarse su localizador electrónico, lo que violó la orden de libertad condicional tras su arresto la semana pasada por posesión de pornografía infantil. Otro escándalo real que sacude las redes sociales.

Markle Sr., de 82 años ya se encuentra en prisión. Tras quitarse el dispositivo hacia la 1.45 hora local (6.45 GMT) del martes, “agentes federales lo arrestaron más tarde” ese mismo día y “está bajo custodia federal”, aseguró el Departamento de Justicia en un mensaje a EFE.

En una audiencia de urgencia, la magistrada Lindsay Griffin, del Distrito Medio de Florida, revocó el arresto domiciliario que las autoridades habían concedido al suegro del príncipe Harry, de 82 años de edad, después de su detención el viernes pasado, según revelaron documentos judiciales del caso. Un escándalo que pone a la familia real en tela de juicio.

«Encontré que el acusado violó las condiciones de su libertad procesal y que, dada la falta de una vivienda adecuada, ninguna condición o combinación de condiciones garantizaría razonablemente la seguridad de otra persona o de la comunidad, así como la comparecencia del acusado ante el tribunal», escribió Griffin.

«Las condiciones de libertad procesal son órdenes judiciales, no sugerencias. Estamos solicitando al tribunal que revoque su libertad y lo detenga a la espera del juicio, y continuaremos procesando este caso hasta las últimas consecuencias de la ley», señaló el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli.

FBI ACTUÓ

Agentes del FBI arrestaron el viernes pasado a Markle en la localidad de Lakeland, en Florida, donde vivía en una clínica especializada en el cuidado de la demencia, por estar acusado de poseer material de abuso sexual infantil, «incluyendo fotografías en las que aparece con niñas menores de edad», según Essayli.

Por otro lado, documentos judiciales revelaron este martes que la magistrada Griffin solicitó una revisión psiquiátrica independiente y obtener «todos los registros de salud mental» de Markle Sr., al sospechar que no es «mentalmente competente» para entender su proceso penal.

El FBI reveló que halló unos 78 artículos, incluyendo diapositivas, negativos de película y libros con supuesto material sexualmente explícito en dos almacenes del área de Los Ángeles que el acusado alquiló durante casi dos décadas, esta situación generó un escándalo en redes sociales.

Este descubrimiento se produjo tras la apertura de una investigación en Filipinas, donde Markle Sr. vivió hasta mayo pasado, antes mudarse a Lakeland.

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De ser declarado culpable, Markle Sr. afrontaría una pena máxima de 20 años de prisión federal.

Meghan Markle aseguró en una carta remitida al medio británico The Sun el 23 de octubre que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre por información de la Policía británica, por lo que cortó la relación y le impidió contacto con sus hijos.

Con información EFE