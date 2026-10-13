VIRAL: Una famosa actriz de ‘Legalmente Rubia’ fue detenida en un avión, intentó abrir la puerta en pleno vuelo

La actriz estadounidense Selma Blair, reconocida por su aparición en películas como Legalmente rubia y Hellboy, habría sido detenida por un supuesto incidente que ocurrió en un vuelo entre Los Ángeles y Nueva York.

Los hechos se dieron este lunes en un vuelo de Delta Air Line. Funcionarios del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York respondieron a una alerta sobre «un pasajero físicamente agresivo» en el avión.

Reportes extraoficiales indican que, en circunstancias poco claras hasta el momento, Blair habría intentado abrir la puerta del avión en pleno vuelo, generando preocupación entre los demás pasajeros y la tripulación.

Un audio de control de tráfico aéreo captó el momento en que el piloto solicitó presencia de personal médico en el avión, alegando que miembros de la tripulación tienen la «nariz sangrante y algunas marcas de mordeduras».

Según dijeron fuentes policiales al medio CNN, dos auxiliares de vuelos sufrieron lesiones y uno tuvo que ser trasladado a un hospital. Tras el aterrizaje, Blair fue detenida y luego trasladada a un centro de salud para su evaluación.

CARGOS CONTRA BLAIR

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) puso en marcha las averiguaciones sobre el incidente protagonizado por Blair. Una fuente dijo a la BBC que se emitió un cargo «agresión dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial».

Blair tendrá que comparecer ante un tribunal de infracciones leves en Brooklyn, Nueva York. Aunque la acusación fue confirmada, todavía no hay una fecha para la audiencia.

La aerolínea también condenó el incidente de Blair. «Delta no tolera conductas desordenadas o ilegales, ya que la seguridad de nuestros clientes y nuestra tripulación siempre es lo más importante», dijo a la BBC.

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Por su parte, el agente de Blair alegó que la actriz «experimentó una emergencia médica que la habría llevado a ese presunto comportamiento». «Al aterrizar, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra estable», acotó.

Esta no es la primera vez que Blair protagoniza un incidente en un vuelo. En 2016, dos enfermeras tuvieron que contenerla por estar alcoholizada en pleno vuelo, algo que la propia actriz calificó como un «gran error».