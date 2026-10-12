VIRAL: Integrante de BTS causa furor en Lima al vestir una prenda de una marca venezolana

El integrante de la agrupación surcoreana BTS, Kim Taehyung, conocido como V, causó furor en Lima y en las redes sociales, al vestir una prenda diseñada por talento venezolano.

V se presentó en la prueba de sonido, previa al tercer concierto del grupo en Lima, portando una franela de manga larga de la firma Caracas Merch.

El gesto captó la atención inmediata de los asistentes y de fanáticos del K-pop en toda América Latina. Tanto así que fotos y videos de la prueba de sonido se difundieron en redes sociales como X, TikTok e Instagram.

La euforia fue tal que el tema de la indumentaria del joven intérprete se posicionó entre los temas más comentados de la gira de la banda.

La firma Caracas Merch es un emprendimiento de ropa urbana contemporánea que impulsa a la diáspora venezolana.

Las creaciones de la marca se enfocan en el diseño de calle con influencias directas de la cultura venezolana y latinoamericana.

En su página web, Caracas Merch cuenta que “todo empezó con una comunidad que nació en 2019 con una sola misión: amplificar la identidad venezolana sin filtros, sin disculpas, sin suavizarla. Nostalgia, cultura, humor y salsa como banda sonora. Un espacio donde ser de Venezuela no era algo que explicar, era algo que celebrar”.

Agrega que “Caracas Merch nació para que cualquier venezolano, en cualquier ciudad del mundo, pueda llevar su origen puesto. Sin traducción. Sin contexto. Solo orgullo”.

Con este episodio, la marca logró una proyección internacional de alto impacto a través de las redes sociales. De hecho, en la tienda online de la marca, el producto aparece «agotado».