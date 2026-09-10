VIRAL: ¿Un Lamborghini por un pelotazo? La peligrosa recompensa de Alofoke contra Maikel García

Santiago Matías, conocido como Alofoke y quien ahora tendría aspiraciones de lanzarse a presidente en República Dominicana, ofreció un Lamborghini del año al grande liga que le de un pelotazo en el cuello al campeón del mundo venezolano, Maikel García.

«Te has convertido en un frustrado, que se te ve que eres un loco, que se te ve la cara de loco en TikTok hablando mier$4 el día entero, yo no quería referirme a ti porque había hecho la paz con Venezuela, con sus peloteros», empezó diciendo Alofoke.

«Pitcher de grandeliga que le de un pelotazo en el cuello a él le regalo un Revuelto (Lamborghini), del año. ¿Quieren un Revuelto? El color que pida», dijo notablemente alterado.

Posteriormente, siguió con sus insultos. «Loco de mier$4. Frustrado, se te ve la frustración arriba. Hablando y opinando de todo. O eres pelotero o eres comentarista de TikTok», continuó.

Estos comentarios llegaron poco después de que Maikel García respondiera una pregunta durante un directo sobre las aspiraciones presidenciales de Alofoke.

«Son las locuras que ese loco hace, humillando a la gente en las calles… Pero el mundo está tan loco, que hay quienes votan por ese idiota», expresó el pelotero criollo.

La enemistad entre ambos comenzó en marzo cuando Venezuela ganó el Clásico Mundial de Béisbol. García tuvo un papel fundamental en aquella campaña y terminó como el Jugador Más Valioso del torneo.

En medio de la celebración, Alofoke realizó comentarios de burla hacia Venezuela y su situación económica. Entre las frases que provocaron indignación estuvo «tenemos pan», comentario que fue difundido pocas horas después del triunfo venezolano.

La polémica creció cuando García respondió a Alofoke y desde entonces ambos han protagonizado distintos cruces públicos.