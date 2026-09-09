VIRAL: Diseñador Marco Michetti rompió el silencio tras escándalo en Miami, lo sacaron de un famoso club nocturno

El diseñador venezolano Marco Michetti se disculpó luego de hacerse viral por denunciar que lo trataron mal en un club nocturno en Miami luego de que se subiera en varias oportunidades al escenario durante la actuación de un artista, a pesar de que el personal le pedía que regresara a su puesto.

Toda la polémica salió a la luz cuando Michetti subió un video denunciando que lo «despreciaron» en el club nocturno.

En estado de ebriedad y notablemente molesto a las afueras del local, el diseñador insultó a los encargados y dijo que llamaría al ICE para que detuvieran a todos los presentes.

Ante estas acusaciones el club nocturno subió el video en el que Michetti estaba interrumpiendo y molestando a la cantante que estaba haciendo un show. A pesar de que en varias ocasiones le pidieron que no lo hiciera, el hombre pasado de copas hizo caso omiso hasta que lo tuvieron que sacar.

En este sentido, el club aclaró todo en un comunicado. «En varias ocasiones se le llamó la atención porque estaba interrumpiendo el espectáculo y afectando tanto a los artistas como al público presente. Nuestro personal intentó manejar la situación de manera respetuosa y le dio múltiples oportunidades para corregir su conducta».

«Lamentablemente, después de las reiteradas advertencias, la situación escaló cuando el cliente reaccionó de manera inapropiada ante el personal de seguridad del establecimiento. Por este motivo, se tomó la decisión de pedirle que abandonara el local», indicó.

«Adjuntamos una parte de lo sucedido que sí pudo ser grabada, para que quienes tengan dudas puedan observar parte de la situación y entender el motivo por el cual nuestro equipo tuvo que intervenir. El video muestra solamente una parte de lo ocurrido y no la totalidad de los incidentes previos», añadió.

Luego de esto, el diseñador se disculpó sobre todo por su comentario sobre llamar a ICE. «Soy un ser humano, cometo errores y los voy a seguir cometiendo, porque es nuestra naturaleza».

«Esa reacción que tuve cuando hablé de ICE no vino de mí, vino de quienes estaban allí que al ver que yo estaba alagando a la artista y estaba interrumpiendo, debido a la fiesta que llevaba en mi cuerpo, empezaron a gritar que me sacaran y que llamaran a ICE, y yo reactivo, ser humano, emocional, inconsciente, también dije lo mismo en un en vivo. Hoy le quiero pedir disculpas a toda la comunidad venezolana y latina que está en EEUU por haber dicho esas palabras, pero no vienen de un sentimiento real, era un sistema como de defensa emocional», dijo.

Asimismo, destacó que se hace responsable de sus palabras, por lo que pide disculpas. «Mi discurso durante toda mi carrera ha sido de venezolanidad, de trabajo, de reconocer a los venezolanos fuera. Estoy representando el trabajo de todos mis sastres, y traigo las maletas llenas de sueños», comentó.