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VIRAL: Tekashi reveló nuevos e impactantes detalles de su convivencia con Maduro en la cárcel de Nueva York

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
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Foto: EFE/Infobae

El rapero Tekashi 6ix9ine sacudió las redes una vez más al revelar detalles nuevos e inéditos de su convivencia con Nicolás Maduro dentro del Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, luego de contar previamente que el exmandatario le firmó un peluche de Bob Esponja.

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Durante una charla con Adin Ross, el músico describió cómo el político le relató el traumático momento de su captura. «Me estuvo contando cuando lo arrestaron, cómo el ejército americano simplemente… fue una locura», afirmó sobre las confidencias que recibió en la celda.

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Tekashi confesó que intentó mantener un perfil bajo para no romper la tensión del encuentro inicial. «No quería molestarlo. No quería parecer como un fan… en cuanto él entró, yo estaba como: ‘Oye, lo que necesites’», explicó sobre su recibimiento.

La disposición de las camas dentro del penal fue uno de los puntos más impactantes de su nueva declaración. «Literalmente, te lo juro por Dios… el final de mi cama es neón, y el inicio de mi cama es Maduro», sentenció para graficar la falta de espacio.

6ix9ine confirmó que compartieron la misma habitación e incluso mencionó una rotación de lugares que involucró a otros presos famosos. «Sí… él tomó mi cama y yo tomé la cama de Diddy», reveló el rapero durante la transmisión.

«Yo tomé la cama de Diddy… y Maduro durmió justo enfrente de mí», añadió para subrayar que no se despegaban ni un segundo durante el descanso.

MADURO «OLÍA MAL»

Un detalle crudo del encuentro fue la descripción del estado físico de Maduro al llegar escoltado por fuerzas especiales. «No, olía bien… bueno, olía a mier** cuando salió de la caja, como de la unidad antiterrorista», disparó Tekashi sin filtros.

Según su versión, el aroma del exmandatario cambió drásticamente una vez que le permitieron acceder a las duchas del centro neoyorquino. «Pero luego, ya sabes, pudo tomarse el tiempo de bañarse y esas cosas», aclaró el intérprete.

En medio de la rutina carcelaria, Tekashi intentó ser un buen anfitrión ofreciéndole parte de su comida disponible. «Le dije: ‘Oye, ¿quieres comer arroz con cerdo?’», recordó sobre una de sus conversaciones, reseñó.

Más allá del peluche firmado que mostró anteriormente, el músico valoró el gesto de Maduro como algo histórico. «Literalmente, solo pensé que conseguir una firma es una maldita leyenda», concluyó.

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