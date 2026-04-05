«Ahora entiendo toda tu belleza»: Greeicy también quedó enamorada de Margarita tras su participación en concierto en Playa El Agua

La brisa del Caribe y la energía desbordante de miles de fanáticos fueron el escenario perfecto para el regreso triunfal de Greeicy Rendón a tierras venezolanas, durante su reciente presentación en el «Saca El Pecho Fest 2026», celebrado esta semana en la emblemática Playa El Agua de la isla de Margarita.

La cantante colombiana no solo ofreció un espectáculo musical de alto nivel, sino que aprovechó la ocasión para declarar públicamente su profundo amor por la otrora conocida como la «Perla del Caribe».

«Ahora entiendo toda tu belleza y tu magia que la habita gente bonita, llena de ganas, de alegría, de sonrisas. Gracias», escribió la artista neogranadina en una publicación acompañada con fotos y videos de su estadía en la isla venezolana.

GRAN CONEXIÓN CON EL PÚBLICO

Desde el primer momento en que pisó el escenario, la intérprete de «Destino» se mostró visiblemente conmovida por el recibimiento del público neoespartano. «Este lugar es hermoso, me quiero quedar», confesó la artista entre canciones, desatando la euforia de los asistentes.

Greeicy destacó que estar en la isla representaba un deseo personal de larga data, impulsado en gran medida por las historias de su pareja, el también cantante Mike Bahía.

Según relató la colombiana, Bahía vivió en Margarita durante unos cuatro años antes de alcanzar la fama, lo que generó en ella una conexión emocional previa con el destino.

El concierto, que formó parte de uno de los festivales más importantes de la temporada, alcanzó su punto máximo de emotividad cuando Rendón interpretó por primera vez en vivo su tema «Discúlpeme Señor».

«UNA MARGARITEÑA MÁS»

La artista señaló que la calidez de la audiencia venezolana la hizo sentir como «una margariteña más», agradeciendo la alegría y la resiliencia que caracteriza a la gente de la región.

Expertos del sector cultural y turístico coinciden en que la presencia de figuras internacionales de la talla de Greeicy impulsa la proyección de la isla de Margarita como un epicentro de eventos masivos en el Caribe.

Al finalizar su presentación, la cantante reiteró su agradecimiento a través de sus redes sociales, dejando abierta la puerta a un pronto retorno.

“Estoy gratamente sorprendida y sobre todo enamorada. Este lugar me tiene como… miren, yo soy amante de las veraneras. En la ciudad de donde yo soy, te estoy un montón. Y este lugar está lleno. Aquí le dicen diferente, nosotros le decimos veraneras”, expresó en un video.

La cantante también destacó la variedad de flores y la abundancia de naturaleza que encontró en la región, describiendo el paisaje como algo impresionante.

“¿Qué es esta espectacularidad? ¿Cuál es la belleza tan absurda que tiene este lugar en su naturaleza? Porque su mar, su playa, este lugar es hermoso”, señaló Greeicy.

La cantante concluyó sus declaraciones destacando el cariño recibido por los venezolanos y la alegría que se llevó de su visita.

“Me encanta. Me quedo con la alegría que me llevo de la gente, con la manera tan bonita que sentí, genuino, como desde el fondo de sus corazones”, sentenció la colombiana.