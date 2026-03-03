EN VIDEO: Selena Gómez desató el escándalo por gesto ‘desagradable’ que tuvo con su esposo en pleno podcast

La cantante Selena Gómez sigue dando de qué hablar y se viralizó en las últimas horas por un acto sencillo, pero impactante: besó los pies sucios de su polémico esposo, Benny Blanco, en su pódcast.

Blanco ha sido centro de críticas por dejar al descubierto sus pies durante el estreno del podcast Friends Keep Secrets el pasado 24 de febrero. Los internautas no tardaron en señalar la falta de higiene del músico.

El escándalo se mantuvo vigente en redes sociales durante varios días. Todo parece indicar que Gómez tuvo conocimiento sobre estas críticas, puesto que hizo algo inesperado en el segundo episodio del programa.

Gómez fue una de las invitadas al pódcast. Mientras que su esposo está hablando con otras dos personas, la cantante se acercó lenta y sigilosamente para besar los pies sucios de Blanco, mientras que él dice «le gusta» y que la «ama mucho».

GÓMEZ VIRAL

Selena Gómez, una de las estrellas de Hollywood más populares de la última década, suele viralizarse en redes sociales de forma regular. Sin embargo, besar los pies de su esposo no es una de las razones más habituales.

Los internautas no tardaron en criticar el acto de amor de Gómez. De igual forma, volvieron a condenar la poca higiene de Blanco, quien no se preocupó en lavarse los pies para este nuevo episodio de su pódcast.

Blanco nunca ha ocultado que no suele bañarse todos los días. «Siento que la grasa de la piel no tiene tiempo de rejuvenecerse y revitalizarse. Quiero oler a tabaco, pero también a algodón de azúcar. Quiero que haya un aroma al pasar», dijo a la revista People en 2024.

Selena Gómez y Blanco confirmaron su relación en diciembre de 2023 y en cuestión de menos de un año confirmaron su compromiso. Se casaron en California en septiembre del año pasado.