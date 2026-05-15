VIRAL: Rosmeri Marval habló del polémico comentario que involucró a las actrices Beatriz Valdéz y Carolina Perpetuo

La actriz Rosmeri Marval, recordada por su paso por la serie juvenil Somos tú y yo, desmintió este jueves que hubiera hecho comentarios sobre el caso de Víctor Quero, un preso político que estuvo desaparecido durante más de un año y cuya muerte se confirmó la semana pasada.
En redes sociales se viralizó un supuesto comentario hecho por Rosmeri en una publicación de Instagram. El mensaje, dirigido a la primera actriz Beatriz Valdés, criticaba unos comentarios sobre el caso de Quero.
«Nosotras somos actrices y no debemos meternos en político. Lo lamento por Beatriz, ahora señalada y polarizada. Yo en política no me meto. Beatriz debe dejar de romantizar problemas que no le cometen», indica el mensaje.
Las reacciones no se hicieron esperar y numerosos internautas criticaron los comentarios emitidos por una cuenta que se hacía pasar por Rosmeri. Incluso, la actriz Carolina Perpetuo rechazó estas palabras.
«Mira, comiquita de actriz, Rosmeri, te queda muy grande opinar sobre una primera y auténtica actriz con conciencia del momento histórico que vive Venezuela. Cosa que no puede hacer una eunuca mental ciudadana como tú», afirmó Perpetuo en Instagram.
ROSMERI ROMPE EL SILENCIO
La polémica se viralizó en cuestión de unas pocas horas y Rosmeri recibió una ola de críticas en redes sociales. Sin embargo, la actriz salió del paso y aclaró que no fue ella quien hizo el comentario.
«Así de mal están las redes sociales cuando a gente cree todo sin siquiera darse la tarea de al menos indagar si algo es real o no. Mi única cuenta es esta y está verificada», aseveró Rosmeri.
En ese sentido, criticó que medios de comunicación, influencers y personalidades se hicieran eco de tales declaraciones. Para Rosmeri, solo buscan «dañar», lo que «demuestra lo mal que estamos como sociedad», concluyó.
El caso de Víctor Quero ha generado conmoción a nivel nacional, mientras su madre, Carmen Navas, exige que se haga justicia. Las autoridades nacionales anunciaron una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.