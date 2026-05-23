VIRAL: Ricky Martin interrumpió un show tras ser atacado con gas lacrimógeno, esto dijo tras el percance

El cantante boricua, Ricky Martin, sufrió un ataque con gas lacrimógeno el viernes durante un show en Montenegro de su gira «Ricky Martin Live», lo que obligó al intérprete a interrumpir el espectáculo tras el lamentable episodio ocasionado por un fanático.

Trascendió que las personas que estaban en primera fila comenzaron a sentir los efectos del gas mientras el personal de seguridad intentaba evacuar el lugar. El incidente ocurrió en pleno show y provocó que tanto el artista como sus bailarines abandonaran rápidamente el escenario por precaución.

Muchos fanáticos decidieron retirarse del lugar por el gas. Sin embargo, minutos después, Ricky Martin regresó al escenario para tranquilizar a sus seguidores. En ese momento, el cantante lanzó una frase que rápidamente se viralizó en las redes sociales: «Nada va a frenar este show, nada».

El episodio generó preocupación entre los fanáticos de todo el mundo. Los seguidores comenzaron a pedir explicaciones sobre el estado del cantante y de todo el equipo artístico. Ante la repercusión del hecho, la publicista del cantante, Róndine Alcalá, emitió un comunicado para aclarar la situación.

RICKY MARTIN INTERRUMPE SHOW TRAS ATAQUE CON GAS LACRIMÓGENO El concierto de Ricky Martin en Montenegro fue suspendido por varios minutos luego de que una persona lanzara gas lacrimógeno cerca del escenario, generando tensión entre los asistentes. El equipo de seguridad actuó… pic.twitter.com/HR5qPUDH4J — 24 Morelos (@24_morelos) May 22, 2026

¿CUÁL ES EL ESTADO DEL CANTANTE TRAS EL ATAQUE CON GAS?

La mánager confirmó que tanto Ricky Martin como sus bailarines se encontraban fuera de peligro. Según explicaron en la comunicación, el espectáculo debió detenerse de manera abrupta luego de que algunas personas del público necesitaran asistencia tras alejarse de la zona afectada por la sustancia.

«Como medida de precaución, Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de los asistentes», señalaron desde el entorno del artista en el documento.

Desde el equipo del cantante también revelaron que inicialmente le recomendaron no continuar con el recital luego del incidente. Sin embargo, los servicios de seguridad confirmaron que la situación estaba controlada y que ya no existía ningún riesgo para el público que permanecía allí.

Ricky Martin decidió regresar al escenario y continuar con el show tras ese reporte. «Ricky Martin tomó la decisión de reanudar el espectáculo para cumplir con su compromiso con sus fans», expresaron en el comunicado.

Finalmente, se conoció que la gira internacional seguirá desarrollándose con normalidad pese al fuerte episodio ocurrido.