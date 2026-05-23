«¿Por qué nunca puedo tener finales felices?»: La desgarradora revelación de la locutora ‘Vero’ Gómez 

La locutora y comediante Verónica Gómez, conocida como La Vero Gómez, reveló este viernes que su esposo, Vicente Velutini, fue diagnosticado con leucemia crónica, pero aclaró que no es un caso agudo.

Gómez brindó una entrevista en el programa de la periodista Shirley Varnagy. La locutora reveló que Velutini fue a una cita en el traumatólogo porque debía hacerse una prótesis de hombro y dijo que «la pierna se le estaba durmiendo».

«Cuando el traumatólogo le toma el pulso, no tenía pulso en la pierna. Empezamos en traumatología y terminamos en cardiología. Tenía una obstrucción del 100% de la vena aorta hacia abajo, que va hacia las piernas», recordó Gómez.

La cita fue un viernes y los médicos determinaron que debían operar a Velutini de emergencia. En tal sentido, pidieron que se hiciera una serie de exámenes preoperatorios de rutina, explicó la locutora.

GÓMEZ: «¿CÓMO LE VAN A DIAGNOSTICAR LEUCEMIA?»

Una vez recibieron los exámenes preoperatorios, se los entregaron a un cardiológico, quien «cambió la cara» al ver los resultados. Gómez recordó el momento en que les informaron que Velutini tenía leucemia.

«A nosotros nos da un poquito de miedo. No dice: “Vicente, tienes un problema en tu sangre… Tienes leucemia”. Esa palabra fue muy dura, que me dijera que mi esposo tiene leucemia, cáncer en la sangre», dijo Gómez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shirley Varnagy (@shirleyvarnagy)



La locutora afirmó que salió del consultorio y, cómo era de esperar, entró en llanto. Luego dijo que llamó al periodista Humberto Turinese y le informó sobre la noticia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PICA Y SE EXTIENDE: ANDREA DEL VAL ROMPIÓ EL SILENCIO Y DIO SU VERSIÓN DE LA PELEA CON EL ESTILISTA GIOVANNI LAGUNA

«Vicente se va a morir, tiene leucemia. ¿Por qué yo nunca puedo tener finales felices en mis historias? Yo no tengo ni un año de casada, ¿cómo le van a diagnosticar leucemia?», le dijo Goméz a Turinese.

Luego de que Velutini pasó por el quirófano, los médicos aclararon que tiene leucemia crónica, no aguda. «Tiene un tratamiento que no es quimioterapia. Es una enfermedad con la que él va a poder vivir una vida plena y normal», dijo Gómez, aliviada.